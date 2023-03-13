Брендан Фрейзер победил в главной номинации.

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Статуэтку в номинации "Лучший актер" получил Брендан Фрейзер. "Оскар" ему принесла роль в фильме "Кит".

Он обошел таких актеров как Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Билл Найи ("Жить") и Пол Мескаль ("Солнце моё").

Стоит отметить, что Фрейзер стал известным благодаря ролям в фильмах "Мумия", "Взрыв из прошлого", "Джордж из джунглей", "Столкновение" и другим.

Кроме того, что он получил "Оскар" за роль в фильме "Кит", он еще и был номинирован на "Золотой глобус".

Фильм "Кит" - описание и трейлер

Фильм рассказывает историю преподавателя литературы Чарли, который живет нелюдимо практически в одиночестве. Даже лекции он читает онлайн с выключенной камерой, потому что стесняется своего 270-килограммового веса. Чарли навещает только подруга-медсестра Лиза, она и присматривает за ним. Но сам герой стремится примириться со своей 17-летней дочерью Элли, которая очень злится на отца и не хочет его знать. Что случилось с Чарли и можно ли ему помочь? Чего он не может себе простить и почему именно сейчас хочет восстановить отношения с дочкой?

После премьерного показа на 79-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года зал шесть минут аплодировал творческой группе и актеру Брендану Фрейзеру стоя. Авторы фильма получили целый ряд наград – от кинопремии "Выбор критиков" до трех номинаций на "Оскар" (всего 36 наград и 118 номинаций). Но главная его награда – признание зрителей.

Визажист и художник по гриму Адриен Моро стал еще одним специалистом, без которого фильм "Кит" был бы невозможным: он разработал уникальный "протезный макияж" для героя Чарли. Кстати, его команда номинирована на "Оскар" за лучший грим и костюмы.

Фрейзер был глубоко взволнован, когда впервые увидел свой "костюм": "Детали были такие сложные, а благодаря технике аэрографии кожа стала прозрачной, были видны вены, а главное – ты чувствуешь ту любовь и сочувствие, что передали мастера, создавая костюм".

Фрейзер сначала учился в нем двигаться, а потом – много часов в день находился внутри протезного макияжа.

Костюм имел встроенную систему охлаждения, похожую на те, что используются в гоночных автомобилях Формулы-1: когда актер снимал костюм, чувствовал легкое головокружение.

В течение 40 дней съемок актера гримировали до четырех часов, и пять человек помогали Фрейзеру снять костюм.

Напомним, лучшей актрисой по версии "Оскар" стала Мишель Йео.

Вас также могут заинтересовать новости: