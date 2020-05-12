Сегодня состоится первый онлайн-концерт Евровидения-2020 (прямая трансляция)

Онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая.

Международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили из-за пандемии коронавируса еще в марте. Тогда организаторы заявили, что «Евровидение» не сможет состоятся в режиме онлайн, но через пару недель передумали. Правда, зрительского голосования в этом году не будет.

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Онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая. А 16 мая – в день финала – состоится специальное шоу.

12 мая мы увидим видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.

Украинская группа Go-A, которая должна была представить Украину на Евровидении, должна была выступать в первом полуфинале, а значит ее выступление мы также увидим сегодня.

Концерт начнется в 22 часа по киевскому времени.