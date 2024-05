Новая часть хитовой детективной комедии должна выйти уже в 2025 году на Netflix.

В конце прошлой недели стриминговый сервис Netflix официально подтвердил начало работы над третьей частью хитовой детективной комедии "Достать ножи" (Knives Out). Тогда же было объявлено, что новый фильм о приключениях блестящего детектива Бенуа Бланка будет называться "Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), а его выход запланирован на 2025 год.

Теперь же стало известно, что кроме Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера), который вернется к роли детектива Бланка, в новой части франшизы сыграют трое звезд, чьи имена особенно активно звучали на голливудском Олимпе в течение 2023-2024 года.

В частности, как сообщает Variety, одну из главных ролей в фильме "Достать ножи 3" получил ирландский актер Эндрю Скотт, который стал широко известен еще в 2010-2012 годах благодаря роли гениального преступника Джима Мориарти в британском сериале "Шерлок" (с Бенедиктом Камбербэтчем). В течение следующих 10 лет он, конечно, без дела не сидел, сыграв в таких популярных сериалах, как "Дрянь", "Темные материи", "Пустая корона" и "Черное зеркало". Однако в 2023-2024 годах о нем заговорили с новой силой после выхода романтической ЛГБТ-драмы "Все мы незнакомцы", которая была названа одним из десяти лучших независимых фильмов 2023 года по версии Национального совета кинокритиков США и получила шесть номинаций на премию BAFTA, а также сериала "Рипли" от Netflix.

Кроме того, роли в фильме получили звезда "Восстания Штатов" Алекса Гарленда и "Присциллы" Софии Копполы американка Кейли Спени (за роль в последнем она была награждена Кубком Вольпи Венецианского кинофестиваля 2023 года как лучшая актриса) и британец Джош О'Коннор, который зажег в "Соперниках" Луки Гуаданьино и "Химере" Аличе Рорвахер.

Отметим, сценаристом и режиссером фильма "Достать ножи 3" станет Райан Джонсон, который снял и предыдущие две части. Подробности сюжета еще не разглашаются, но Джонсон и Крейг уже заявили, что это будет "самое опасное дело Бланка".

