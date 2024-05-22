Зрителей ждут приключения, комедия и романтика в живописных пейзажах Италии 1980-х.

В избранных украинских кинотеатрах 23 мая 2024 года выходит приключенческая романтическая комедия "Химера" (La Chimera) от итальянского режиссера Аличе Рорвахер. Главную роль в фильме исполнил звезда "Соперников" Луки Гуаданьино – британский актер Джош О'Коннор.

"Химера" – это увлекательный микс приключений, комедии, фэнтези и романтики. В центре сюжета – мужчина с таинственным прошлым по имени Артур, который возвращается в родной городок. Там он сталкивается с местной бандой расхитителей гробниц и приобщается к их опасной, и одновременно соблазнительной деятельности. Артур обладает уникальным даром – умением чувствовать пустоту в земле, что помогает находить скрытые сокровища. Но его способности приводят к неожиданным последствиям.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили семь интересных фактов об этом волшебном фильме, которые стоит узнать перед его просмотром.

Режиссер – одно из светил современного итальянского кино

Так Аличе Рорвахер называет издание Rolling Stone. Она действительно является одной из самых ярких фигур новой генерации итальянских кинематографистов. Ее предыдущие ленты "Чудеса" и "Счастливый Лазарь" получили призы Каннского кинофестиваля – Гран-При жюри и награду за лучший сценарий соответственно, а в прошлом году Рорвахер впервые попала в поле зрения Американской киноакадемии – ее короткометражка "Ученицы" была номинирована на "Оскар".

Звезды мирового кино в главных ролях

Роль Артура исполнил британец Джош О'Коннор – один из самых заметных актеров мая, ведь совсем недавно на больших экранах отшумела лента "Соперники" Луки Гуаданьино с его участием. Также его узнают фанаты сериала "Корона", где он сыграл молодого принца Чарльза, за что был отмечен премией "Эмми" за лучшую мужскую роль.

Кроме того, в фильме снялись легенда мирового кино Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Смерть ей к лицу") и сестра режиссера Альба Рорвахер ("Счастливый Лазарь", "Идеальные незнакомцы").

Личная история режиссера

"Химера" – очень личный фильм для Аличе Рорвахер. Она выросла в итальянской глубинке, где и происходит действие картины. С детства будущего режиссера окружали предания о таинственных раскопках, сокровищах этрусков и приключениях черных археологов. Эти легенды о загадочном мире, скрывающемся под землей, запечатлелись в памяти Рорвахер и вдохновили ее на создание фильма.

Мастера за камерой

Рорвахер собрала мощную творческую команду. Оператор – француженка Элен Лувар, которая ранее снимала фильм режиссера "Счастливый Лазарь", а также работала над сериалом "Моя гениальная подруга".

Монтажем занималась Нели Кетье – постоянная сотрудница Леоса Каракса ("Аннетт", "Корпорация "Святые моторы").

Невероятные пейзажи Тосканы

События "Химеры" разворачиваются в живописном регионе Тоскана. По словам Аличе Рорвахер, фильм стал своеобразной одой этим местам: "Тоскана – это мир, где сочетаются священное и обыденное. Вы можете копнуть всего несколько сантиметров вниз, и на поверхности появятся обломки древних цивилизаций. Эта близость жизни и смерти, современности и прошлого всегда меня завораживала".

Оператор Элен Лувар мастерски запечатлела на экране красоту этого региона. Кадры Тосканы с ее бескрайними полями, нарядными дворцами и извилистым побережьем Тирренского моря превращают "Химеру" в настоящую визуальную поэму.

Премьера в конкурсе Каннского кинофестиваля

"Химера" была одной из 21 лент, отобранных в главный конкурс Канн в 2023 году. Это очень престижно, ведь попасть туда мечтают все кинематографисты мира.

Затем фильм отправился в фестивальный тур – его показали в программах топовых кинособытий в Торонто и Нью-Йорке. Украинская премьера состоялась во время Киевской недели критики осенью 2023 года.

Награды и номинации престижных кинопремий

На Европейской кинопремии "Химера" получила награду за лучшую работу художника-постановщика (Эмитта Фригатто), а исполнитель главной роли Джош О'Коннор номинировался как лучший актер.

На родине лента претендовала на Национальную кинопремию "Давид ди Донателло" в 11 номинациях, но так называемый "итальянский Оскар" картина так и не получила, уступив в большинстве категорий фильму "Я – капитан!", который в этом году представлял Италию на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 70% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотра" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

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