Кадр из фильма "Химера" / фото Arthouse Traffic

В избранных украинских кинотеатрах 23 мая 2024 года выходит приключенческая романтическая комедия "Химера" (La Chimera) от итальянского режиссера Аличе Рорвахер. Главную роль в фильме исполнил звезда "Соперников" Луки Гуаданьино – британский актер Джош О'Коннор.

"Химера" – это увлекательный микс приключений, комедии, фэнтези и романтики. В центре сюжета – мужчина с таинственным прошлым по имени Артур, который возвращается в родной городок. Там он сталкивается с местной бандой расхитителей гробниц и приобщается к их опасной, и одновременно соблазнительной деятельности. Артур обладает уникальным даром – умением чувствовать пустоту в земле, что помогает находить скрытые сокровища. Но его способности приводят к неожиданным последствиям.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили семь интересных фактов об этом волшебном фильме, которые стоит узнать перед его просмотром.

Режиссер одно из светил современного итальянского кино

Так Аличе Рорвахер называет издание Rolling Stone. Она действительно является одной из самых ярких фигур новой генерации итальянских кинематографистов. Ее предыдущие ленты "Чудеса" и "Счастливый Лазарь" получили призы Каннского кинофестиваля – Гран-При жюри и награду за лучший сценарий соответственно, а в прошлом году Рорвахер впервые попала в поле зрения Американской киноакадемии – ее короткометражка "Ученицы" была номинирована на "Оскар".

Звезды мирового кино в главных ролях

Роль Артура исполнил британец Джош О'Коннор – один из самых заметных актеров мая, ведь совсем недавно на больших экранах отшумела лента "Соперники" Луки Гуаданьино с его участием. Также его узнают фанаты сериала "Корона", где он сыграл молодого принца Чарльза, за что был отмечен премией "Эмми" за лучшую мужскую роль.

Кадр из фильма "Химера" / фото Arthouse Traffic

Кроме того, в фильме снялись легенда мирового кино Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Смерть ей к лицу") и сестра режиссера Альба Рорвахер ("Счастливый Лазарь", "Идеальные незнакомцы").

Личная история режиссера

"Химера" – очень личный фильм для Аличе Рорвахер. Она выросла в итальянской глубинке, где и происходит действие картины. С детства будущего режиссера окружали предания о таинственных раскопках, сокровищах этрусков и приключениях черных археологов. Эти легенды о загадочном мире, скрывающемся под землей, запечатлелись в памяти Рорвахер и вдохновили ее на создание фильма.

Мастера за камерой

Рорвахер собрала мощную творческую команду. Оператор – француженка Элен Лувар, которая ранее снимала фильм режиссера "Счастливый Лазарь", а также работала над сериалом "Моя гениальная подруга".

Монтажем занималась Нели Кетье – постоянная сотрудница Леоса Каракса ("Аннетт", "Корпорация "Святые моторы").

Кадр из фильма "Химера" / фото Arthouse Traffic

Невероятные пейзажи Тосканы

События "Химеры" разворачиваются в живописном регионе Тоскана. По словам Аличе Рорвахер, фильм стал своеобразной одой этим местам: "Тоскана – это мир, где сочетаются священное и обыденное. Вы можете копнуть всего несколько сантиметров вниз, и на поверхности появятся обломки древних цивилизаций. Эта близость жизни и смерти, современности и прошлого всегда меня завораживала".

Оператор Элен Лувар мастерски запечатлела на экране красоту этого региона. Кадры Тосканы с ее бескрайними полями, нарядными дворцами и извилистым побережьем Тирренского моря превращают "Химеру" в настоящую визуальную поэму.

Премьера в конкурсе Каннского кинофестиваля

"Химера" была одной из 21 лент, отобранных в главный конкурс Канн в 2023 году. Это очень престижно, ведь попасть туда мечтают все кинематографисты мира.

Кадр из фильма "Химера" / фото Arthouse Traffic

Затем фильм отправился в фестивальный тур – его показали в программах топовых кинособытий в Торонто и Нью-Йорке. Украинская премьера состоялась во время Киевской недели критики осенью 2023 года.

Награды и номинации престижных кинопремий

На Европейской кинопремии "Химера" получила награду за лучшую работу художника-постановщика (Эмитта Фригатто), а исполнитель главной роли Джош О'Коннор номинировался как лучший актер.

На родине лента претендовала на Национальную кинопремию "Давид ди Донателло" в 11 номинациях, но так называемый "итальянский Оскар" картина так и не получила, уступив в большинстве категорий фильму "Я – капитан!", который в этом году представлял Италию на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Кадр из фильма "Химера" / фото Arthouse Traffic

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 70% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотра" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

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