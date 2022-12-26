Удалось ли фильму "Достать ножи 2" повторить успех предшественника: обзор звездной комедии

23 декабря Netflix наконец выпустил детективную комедию "Достать ножи: Стеклянная луковица", где эксцентричный детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга взялся за новое запутанное дело. Смог ли фильм сравниться со своим предшественником 2019 года, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица" (почти без спойлеров).

Предыстория фильма

В конце 2019 года в мировой прокат вышла детективная комедия "Достать ножи", сюжет которой вращался вокруг расследования убийства эксцентричного писателя культовых детективов Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия.

Лента моментально стала хитом: ее хвалили за неординарный сюжет, тонкий юмор и блестящую актерскую игру. Это потянуло за собой кассовые сборы 300 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов и кучу престижных наград. Режиссер Райан Джонсон даже был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

А еще "Достать ножи" вернули интерес к детективным историям в стиле Агаты Кристи. Не удивительно, что со временем нашлись те, кто захотел снять продолжение фильма – грех упускать такую "золотую жилу".

Первые слухи о том, что "Достать ножи" могут получить продолжение, появились практически сразу после выхода фильма на экраны. Однако уже тогда отмечалось, что если у него и будет продолжение, то оно не будет связано с первой частью, а будет вращаться вокруг нового дела детектива Бенуа Бланка. Впоследствии стало известно, что стриминговый гигант Netflix выложил 450 миллионов долларов за права на выпуск еще двух частей хитовой детективной комедии.

Снимать второй фильм под названием Glass Onion: A Knives Out Mystery поручили Райану Джонсону, который стоял у руля предыдущей ленты.

О чем фильм

Как и обещали создатели фильма, вторая часть оказалась вообще никак не связана с первой. На этот раз Бенуа Бланк, которого называют лучшим детективом в мире, оказался среди небольшой кучки людей, которых технологический магнат Майлз Брон (такая себе пародия на Илона Маска) пригласил на закрытую вечеринку на свой частный остров в Греции.

Герой Крейга с самого начала чувствует себя неловко в компании людей, которых с Броном связывает общее прошлое и несколько грязных секретов. Все присутствующие так или иначе зависят от хозяина вечеринки и получают финансирование от него – губернатор Клэр Дебелла, светская львица Берди Джей со своей помощницей Пэг, ученый Лионель Туссен и инфлуэнсер Дюк Коди со своей девушкой Виски. Однако есть здесь еще один человек, появления которого никто не ожидал – бывшая партнерша Брона по бизнесу Кассандра Брэнд, с которой он поступил очень некрасиво.

Чтобы развлечь гостей, Брон придумывает игру, участники которой должны раскрыть его убийство. Однако вскоре происходит настоящее убийство, и оказывается, что каждый из колоритных персонажей имеет свои мотивы для этого. Детектив должен докопаться до истины до того, как погибнет еще кто-то. Впрочем, постепенно оказывается, что это дело – нечто гораздо большее, а Бланк оказался на вечеринке совсем не случайно.

Кто в главных ролях

Из предыдущей ленты в новую перекочевал лишь один персонаж – детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Удача Логана", "Девушка с татуировкой дракона").

Одной из сильных сторон первого фильма называли актерский состав – помимо Крейга там сыграли Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер, Джейден Мартелл и другие. Целая плеяда топ-звезд, воплотивших очень ярких персонажей, даже если их роли были эпизодические.

Поэтому, конечно, и во втором фильме создатели решили не отставать по количеству громких имен: Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Бердмен"), Жанель Моне ("Лунное сияние", "Антебеллум"), Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "ВандаВижен"), Джессика Хенвик ("Матрица: Воскрешение", "Серый человек"), Кейт Хадсон ("Как отделаться от парня за 10 дней", "Война невест"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Армия мертвецов", "Дюна"), Лесли Одом-младший ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Гамильтон", "Гарриет") и Мэдлин Клайн ("Очень странные дела", "Внешние отмели"). А также Итан Хоук ("Гаттака", "Варяг", "Лунный рыцарь") в эпизодической роли.

По сравнению с первым фильмом, в "Стеклянной луковице" было меньше центральных персонажей, и это чуть меньше распыляло внимание, а также сужало круг подозреваемых. С другой стороны, за счет этого они были больше раскрыты.

В общем актерская игра и костюмы в фильме снова оказались настоящим подарком для киноманов, поэтому можно сказать, что ставка успешно сработала и во второй раз. Актеры действительно невероятные, и наблюдать за ними невероятно приятно.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, позже его показали еще на нескольких кинофестивалях. В целом лента получила положительные отзывы.

Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,4 баллов из 10, при чем после выхода на стриминге фильм немного потерял позиции – до релиза он имел оценку 8 баллов. На Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения как от критиков, так и от зрителей, а на Metacritic – 81 балл из 100 от кинообозревателей с пометкой must see, что соответствует характеристике "всеобщее признание", и 6,3 баллов из 10 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Если сравнивать по этим показателям, то пока первый фильм несколько опережает второй – 7,9 баллов на IMDb, 97% и 92% на Rotten Tomatoes и 82 и 7,7 на Metacritic.

Здесь, скорее всего, сыграл свою роль эффект сравнения – ведь две ленты просто невозможно было не сравнивать.

Наш вердикт

В целом можно сказать, что фильм "Достать ножи: Стеклянная луковица" скорее смог повторить успех предшественника, однако есть несколько нюансов.

Во-первых, зрители уже не имели того вау-эффекта. В случае с фильмом 2019 года люди у экранов действительно не знали, чего ожидать, тогда как во втором, в принципе, уже можно было догадаться об общей концепции. Вот вам колоритные персонажи, имеющие " зуб " на хозяина, однако ожидайте несколько неожиданных поворотов. Впрочем, если в первом фильме до самого конца сценарий "запутывал следы" насчет того, кто убийца, то во втором все было гораздо проще и куда более предсказуемо, да и персонажи не такие сложные.

Во-вторых, в какой-то момент фильм "Достать ножи" начал напоминать по атмосфере комедийный хоррор "Тело, Тело, Тело", вышедший летом 2022 года. Мы не будем спойлерить, но, если вы уже посмотрели оба фильма, вы поймете о чем идет речь. Понятно, что такое сходство случайно, однако, как говорится, "кто первый – того и тапки".

В-третьих, кто-то упрекет второй фильм в чрезмерном уровне кринжа. Если первый фильм можно назвать "элегантным детективом", то второй – это сплошная пародия на богатых, могущественных и знаменитых, причем, порой пародия эта довольно плоская. Кроме Маска, в фильме еще много аллюзий на известных людей, бизнесы, предметы и поступки. Кому-то эта фишка "зашла", кому-то не очень.

Но, с другой стороны, кто сказал, что второй фильм должен быть таким же, как первый? Райан Джонсон попытался сделать новую ленту другой, и в целом это ему удалось. А вот кому какой фильм понравился больше – это уже дело вкуса.

А вот что точно удалось во втором фильме – так это визуальная часть, начиная от костюмов и грима и заканчивая декорациями в имении Майлза Брона, собственно, от него и происходит название ленты.

В общем фильм "Достать ножи: Стеклянная луковица" точно не является разочарованием. Это легкое, красивое и юморное зрелище для вечернего просмотра, чтобы расслабиться. И, вероятно, вам захочется посмотреть, за какое дело детектив Бенуа Бланк возьмется дальше.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко