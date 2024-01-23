Премьера сериала от создателя "Миссии невыполнимой" запланирована на 4 апреля 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер мини-сериала "Рипли" (Ripley) с Эндрю Скоттом и Дакотой Фэннинг.

В основу сценария сериала в жанре психологический триллер легли все пять романов американкой писательницы Патриции Хайсмит о Томе Рипли: "Талантливый мистер Рипли", "Мистер Рипли под землей", "Игра мистера Рипли", "Тот, кто следовал за мистером Рипли" и "Мистер Рипли под водой".

События романов происходят в 50-60-х годах 20-го века. Том Рипли – умный молодой человек из низов, который стремится пробиться в жизни. Ради достижения своей цели он не брезгует участием в различных мелких аферах. Однажды героя нанимает состоятельный мужчина из Нью-Йорка, чтобы Том убедил его сына вернуться из Европы в США и заняться семейным бизнесом. Впрочем, у Тома быстро возникает хладнокровный план, как обернуть задание в свою пользу.

Главная роль в сериале досталась ирландскому актеру Эндорю Скотту, получившему широкую известность благодаря роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок" от BBC. Также он сыграл в сериалах "Дрянь", "Пустая корона", "Темные начала" и "Черное зеркало".

Также в сериале сыграли Джонни Флинн ("Эмма", "Дэвид Боуи: История человека со звезд"), Дакота Фэннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды... в Голливуде", сериал "Алиенист") и Элиот Самнер ("Джентльмены", "Не время умирать").

Режиссером и сценаристам сериала выступил лауреат "Оскара" Стивен Заиллян, который ранее был в первую очередь известен как автор сценариев к таким фильмам, как "Список Шиндлера", "Банды Нью-йорка", "Ирландец", "Человек, который изменил все", "Ганнибал" и многим другим. Также именно он является со-автором первого фильма из серии "Миссия невыполнима" с Томом Крузом.

Премьера сериала запланирована на 4 апреля 2024 года.

Отметим, что это уже не первая экранизация романов о Томе Рипли. Так, уже в 1960 году, спустя всего пять лет после выхода первой книги, вышел французско-итальянский фильм "На ярком солнце" с Аленом Делоном в главной роли. Однако самой известно экранизацией для нашего зрителя является фильм "Талантливый мистер Рипли" 1999 года с Мэттом Деймоном, Гвинет Пэлтроу и Джудом Лоу в главных ролях.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix выпустил первый трейлер криминального сериала "Джентльмены" (The Gentlemen) от режиссера Гая Ричи, основанного на его же одноименном фильме 2019 года.

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