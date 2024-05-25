Блестящий детектив Бенуа Бланк вернется уже в 2025 году.

Стриминговый сервис Netflix объявил официально объявил о продолжении хитовой детективной комедии "Достать ножи" (Knives Out) с Дэниелом Крейгом в роли блестящего детектива Бенуа Бланка.

"Бенуа Бланк возвращается в своем самом опасном деле", – кратко говорится о новом фильме в видео-анонсе на странице сервиса в YouTube.

Из ролика также становится известно, что третья часть фильма "Достать ножи" выйдет на экраны в 2025 году и будет называться "Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery).

Также в анонсе появилось подтверждение, что режиссером и сценаристом продолжения франшизы снова станет Райан Джонсон, который также придумал первую и вторую части.

Франшиза "Достать ножи"

В конце 2019 года в мировой прокат вышла детективная комедия "Достать ножи" в стиле романов Агаты Кристи, сюжет которой вращался вокруг расследования убийства эксцентричного писателя культовых детективов Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия.

Лента моментально стала хитом: ее хвалили за неординарный сюжет, тонкий юмор и блестящий актерский состав – главные роли сыграли Дэниел Крейг (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера), Ана Де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "007: Не время умирать"), Крис Эванс (Капитан Америка в "Мстителях"), Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Чумовая пятница") и многие другие.

При бюджете в 40 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 300 миллионов долларов и получил кучу престижных наград, в том числе номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий для режиссера Райана Джонсона.

Вполне логично, что зрители очень хотели увидеть продолжение "Достать ножи", и весной 2021 года наконец стало известно, что стриминговый гигант Netflix выложил 450 миллионов долларов за права на выпуск еще двух частей франшизы. Тогда же стало известно, что в следующих частях из оригинального каста фильма вернется только Дэниел Крейг в роли детектива Бенуа Бланка.

Вторая часть франшизы под названием "Достать ножи: Стеклянная луковица" вышла онлайн на Netflix в декабре 2022 года. На этот раз эксцентричный детектив Бенуа Бланк отправился в путешествие в Грецию и случайно попал на частную вечеринку к технологическому магнату Майлзу Брону. Чтобы развлечь гостей, тот придумал игру, участники которой должны были разгадать убийство. Однако вскоре произошло настоящее убийство, и каждый из колоритных персонажей имел свои мотивы для этого. Детектив Бенуа Бланк должен был докопаться до истины до того, как погибнет еще кто-то.

В этой части, кроме Крейга, сыграли Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Бердмен"), Жанель Моне ("Лунный свет", "Антебеллум"), Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", сериал "ВандаВижен"), Джессика Хенвик ("Матрица: Воскрешение", "Серый человек"), Кейт Хадсон ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Война невест"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Армия мертвецов", "Дюна") и другие.

В целом продолжение также получило положительные отзывы, хотя его оценки на киноагрегаторах все же были несколько ниже, чем у первого.

Вас также могут заинтересовать новости: