Его будущий персонаж Эд Гейн шокировал Америку в 1950-х годах.

Английский актер Чарли Ханнэм ("Хулиганы", "Багровый пик", "Меч короля Артура", "Джентльмены") сыграет главную роль в третьем сезоне сериала-антологии "Монстр" (Monster) от Netflix. Он исполнит роль серийного убийцы Эда Гейна.

Соавтор сериала Райан Мерфи сделал это заявление прямо со сцены во время промо-мероприятия в Лос-Анджелесе по случаю выхода второго сезона "Монстра", сообщает Variety.

Эд Гейн, родом из Висконсина, стал печально известным в 1950-х годах, когда власти обнаружили, что он не только убил несколько человек, но и раскопал могилы на кладбище рядом со своим домом, а также изготовил всевозможные предметы домашнего обихода и одежду из человеческих останков. Дело Гейна позже послужило источником вдохновения для нескольких крупных персонажей поп-культуры, включая Нормана Бейтса в "Психо" и Буффало Билла в "Молчании ягнят".

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Отметим, второй сезон сериала-антологии "Монстр" выйдет на Netflix 19 сентября 2024 года. Эта захватывающая криминальная драма на основе реальных событий рассказывает историю братьев Менендес, осужденных за жестокое убийство собственных родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году. Среди прочих, в шоу сыграли Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна") и Хлоя Севиньи ("Парни не плачут", "Зодиак", "Целиком и полностью").

Первый сезон сериала "Монстр" вышел в 2022 году и был посвящен серийному убийце Джеффри Дамеру. Главную роль в нем сыграл Эван Питерс (сериал "Американская история ужасов", франшиза "Люди Икс").

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