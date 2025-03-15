Эти картины буквально "затягивают" своим сюжетом и вы их пересмотрите "на одном дыхании".

Выходные уже наступили, а вы до сих пор каждый вечер думаете, что посмотреть сегодня? Мини-сериалы от Netflix станут отличным дополнением вечера. Следующие три картины "затягивают" своим сюжетом и от них невозможно оторваться уже после просмотра первой серии.

Если вы искали сериалы с небанальными историями, которые держат в напряжении до самого конца и их можно посмотреть "на одном дыхании", то эта подборка увлекательных картин именно для вас.

Кассандра (2025)

Этот 6-серийный сериал успел стать настоящим хитом на Netflix и получить популярность среди зрителей из всего мира. Его успех можно сравнить со многими известными картинами, в частности, с "Бриджертонами" и "Игра в кальмара". Новый триллер отличается своим сюжетом среди многих сериалов, поскольку рассказывает о роботе и искусственном интеллекте и его последствиях.

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По сюжету Самира и Дэвид со своими детьми переезжают в новый дом, в котором много лет никто не жил. Там они находят работу Кассандру, которая помогает им с домашними делами. Однако со временем робот начинает угрожать Самире и даже пытается ее убить. Со временем выясняется, что в прошлом Кассандра была человеком с непростой судьбой.

Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов (2024)

Криминальный триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает о двух братьях, которых обвиняют в жестоком убийстве своих родителей в Беверли-Хиллз. Сериал является второй частью антологии "Монстры" от Райана Мерфи и Яна Бреннана - после "Монстр: История Джеффри Дамера" 2022 года с Эваном Питерсом в главной роли.

Детектив Том Линч начинает расследование, и постепенно раскрываются темные тайны семьи Менендес. Лайл и Эрик утверждают, что их действия были актом самозащиты из-за лет издевательств и жестокости со стороны отца. Братья предстают перед судом, где их судьба зависит от того, поверят ли присяжные в их версию событий. Финальный приговор меняет их жизни навсегда.

Грызня (2023)

10-серийный сериал быстро получил мировую славу и получил премии "Эмми", "Золотой глобус" и другие. Недавно Netflix объявил, что картина получит продолжение.

В "Грызне" рассказывается о двух людях, которые случайно сталкиваются на дороге во время аварии и начинают ссориться. Каждый из них так сильно увлекается местью, что их вражда превращается в серьезную проблему. Главные герои Эми (Али Вонг) - предпринимательница и Дэнни (Стивен Ян) - подрядчик начинают вмешиваться в личную жизнь друг друга, что разрушает их отношения с близкими и влияет на работу.

Напомним, ранее УНИАН писал о пяти лучших фильмах о планах побега из тюрьмы, которые похожи на культовую ленту "Побег из Шоушенка". В частности, советуем посмотреть "Побег из Алькатраса", "Три дня на побег" и другие.

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