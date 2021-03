В ленте также рассказывается об отношениях внутри семьи певицы.

В прокате и на сервисе Apple TV+ вышел документальный фильм об известной американской певице Билли Айлиш. Лента называется «Слегка размытый мир» (другие варианты перевода названия – «Мир выглядит немного размыто», «Мир немного размыт»).

Читайте такжеБилли Айлиш выпустила клип к саундтреку спецэпизода сериала "Эйфория" (видео)Как пишет Meduza, в фильме рассказывается о создании альбома «when we are fall asleep where do we go», о гастрольном туре, съемке клипов, записи песни к новому «Бонду», об отношениях внутри семьи, расставании с парнем и дружбе с Джастином Бибером.

В ленте отмечается, что успех Билли кое-что изменил в жизни ее семьи. Теперь родственники сопровождают ее на концертах по всему миру, стараясь помочь ей «не уничтожить свою жизнь» и уберечь от травм.

Отдельная сюжетная линия – о расставании юной звезды с парнем Брендоном Квентином Адамсом (рэпер 7: AMP) в 2019 году перед концертом в Нью-Йорке. До выхода фильма об их отношениях не было известно ничего.

Сообщается, что Айлиш встречалась с Адамсом, еще когда ей было 16. В фильме они вместе катаются на коньках, постоянно созваниваются и говорят друг другу, что скучают. Однако, спустя время, эти отношения рушатся.

«Мы просто хотели разных вещей», - заявила Билли.

Фильм о Билли Айлиш: что еще известно

Премьера фильма на Apple TV+ состоялась 26 февраля 2021 года.

Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).

Лента рассказывает о становлении Айлиш.

В картине показаны профессиональная и личная жизнь юной звезды.

