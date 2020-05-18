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Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала "Академия Амбрелла" (видео)

18:01, 18 мая 2020
Кино и музыка
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Второй сезон сериала "Академия Амбрелла" выйдет 31 июля / фото Netflix

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Новые эпизоды шоу, основанного на комиксах The Umbrella Academy бывшего вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя, можно будет увидеть 31 июля.

В ролике актеры сериала, которые сейчас находятся в самоизоляции, станцевали под трек I Think Weʼre Alone Now американской певицы Тиффани.

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Теги: #сериалы Netflix