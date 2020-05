Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала "Академия Амбрелла" (видео)

В ролике актеры сериала, которые сейчас находятся в самоизоляции, станцевали под трек I Think Weʼre Alone Now американской певицы Тиффани.

Ранее Netflix опубликовал постеры второго сезона супергеройского сериала "Академия Амбрелла", а сейчас презентовал тизер с датой премьеры. Читайте такжеРоберт Дауни-младший снимет сериал для Netflix Новые эпизоды шоу, основанного на комиксах The Umbrella Academy бывшего вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя, можно будет увидеть 31 июля. В ролике актеры сериала, которые сейчас находятся в самоизоляции, станцевали под трек I Think Weʼre Alone Now американской певицы Тиффани.

