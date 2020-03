Россия поднялась на второе место в рейтинге букмекеров по Евровидению, Украина - в третьем десятке

Украина в рейтинге занимает 23-ю позицию. Коэффициент выигрыша для нашей страны составляет 1%.

Букмекеры составили прогноз на финал Евровидения 2020 и рассказали, кто, по их мнению, займет первые три места.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Итак, первое место по-прежнему прочат Исландии. А вот второе место резко сменило участника - теперь его занимает Россия, которую на Евровидении представит фрик-рэйв-группа Little Big. Согласно обновленному прогнозу букмекеров, коэффициент России вырос с 5% до 11%. Показатель обошел Литву с 10%, которую представит на "Евровидении-2020" группа The Roop с песней "On Fire". Она в обновленном рейтинге занимает третью строчку.

Читайте также"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов марта

Little Big уже успели рассказать о песне, которую исполнят на конкурсе. По словам вокалиста коллектива Ильи Прусикина, это будет "трек с бразильским оттенком", передает ТАСС.

"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал он.

Украина же в рейтинге букмекеров занимает 23-ю позицию. Коэффициент выигрыша для нашей страны составляет 1%.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении 2020 Россию представит фриковая группа Little Big.