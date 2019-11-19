Начались съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

О дате выхода нового сезона пока не сообщается.

Стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", премьера которого состоялась в день запуска нового стримингового сервиса Disney+ 12 ноября, а последующие эпизоды будут выходить раз в неделю.

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Фото со съемочной площадки нового сезона опубликовал в своем Instagram создатель и шоураннер сериала - Джон Фавро, передает 112.ua. Под снимком шлема главного героя в исполнении Педро Паскаля написано: "Приветствую с площадки второго сезона "Мандалорца"".

О дате выхода второго сезона не сообщается.

Действие "Мандалорца" развивается после событий "Возвращения джедая" и до прихода к власти Первого Ордена.

Девятый эпизод "Звездных войн", который называется "Восхождение Скайуокера" выйдет в украинский прокат 19 декабря 2019 года.