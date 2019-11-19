цей матеріал доступний українською

Начались съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

15:04, 19 ноября 2019
Кино и музыка
108 0
Дата выхода второго сезона не сообщается \ wikipedia.org

Стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", премьера которого состоялась в день запуска нового стримингового сервиса Disney+ 12 ноября, а последующие эпизоды будут выходить раз в неделю. 

Читайте такжеОпубликован второй трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

Фото со съемочной площадки нового сезона опубликовал в своем Instagram создатель и шоураннер сериала - Джон Фавро, передает 112.ua. Под снимком шлема главного героя в исполнении Педро Паскаля написано: "Приветствую с площадки второго сезона "Мандалорца"".

О дате выхода второго сезона не сообщается.

Действие "Мандалорца" развивается после событий "Возвращения джедая" и до прихода к власти Первого Ордена. 

Девятый эпизод "Звездных войн", который называется "Восхождение Скайуокера" выйдет в украинский прокат 19 декабря 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериал#съемки фильма