Печенье, пончики и пицца: рецепты вкусной выпечки без яиц

Разнообразные сладости или сытную несладкую выпечку можно приготовить без использования яиц.

Немало разнообразной выпечки можно приготовить, не используя яйца. Это может быть дрожжевое, творожное, слоеное или бисквитное тесто для пирожков, блинов, пиццы и других вкусностей. И такая выпечка будет очень вкусной.

Творожное печенье с повидлом

Пшеничная мука - 250 г

Сливочное масло - 180 г

Творог (5%) - 200 г

Сахар - 3-4 ст.л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Для посыпки

Сахар - 2 ч.л.

Мак - 1 ч.л.

Молотая корица 1 ч.л.

Для начинки

Густое повидло, джем, конфитюр или варенье

Творог протереть через сито. Соединить его с размягченным сливочным маслом и двумя видами сахара. Растереть в однородную массу.

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Муку просеять с разрыхлителем, добавить к масляно-творожной массе и замесить эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в морозилку на 10 минут.

Присыпать стол мукой, раскатать в тонкий пласт, толщиной около 4-5 мм. Нарезать тесто на небольшие квадраты. Остатки теста раскатать и так же нарезать квадратами. В середину каждого квадрата положить 0,5 чайной ложки джема или повидла. Соединить противоположные края квадратов, подвернув один под другой.

Противень застелить пергаментом, переложить печенье, посыпать сверху сахаром и маком и выпекать при 200°С до золотистого цвета около 15 минут.

Воздушные пончики без яиц

Мука - 350-400 г

Вода теплая - 250 мл

Сахар - 2 ст. л.

Дрожжи сухие - 1 ч. л.

Масло растительное - 1 ст. л. (+ для обжаривания)

Соль - 1 щепотка

Варенье - по вкусу (в начинку)

Сахарная пудра - по вкусу

Нагреть воду и развести в ней дрожжи, оставить смесь на несколько минут в теплом месте.

В глубокую миску просеять муку (300 граммов), добавить соль сахар и растительное масло. Затем влить опару из дрожжей и тщательно все перемешать.

Постепенно досыпать оставшуюся муку, пока тесто не станет мягким и эластичным. Сформировать из приготовленного теста шар и положить его в миску, накрыть ее пищевой пленкой и оставлять в тепле на 1 час.

Посыпать стол мукой, выложить тесто и немного обмять его. Затем тесто нужно разделить на 16 равных кусочков, из каждого скатать шарик.

Каждый шарик размять в лепешку и в середину положить немного варенья или джема. Соединить края теста и сформировать аккуратный шарик.

Разогреть в кастрюльке растительное масло и выложить в нее пончики. Обжарить их на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета.

Когда пончики немного остынут, посыпать их сахарной пудрой и подавать к столу.

Пицца с грибами и колбасой

Для теста

Мука - 500 г

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Дрожжи сухие - 6 г

Вода - 300 мл

Оливковое масло - 2 ст.л.

Для начинки

Колбаса салями - 50 г

Колбаса варено-копченая - 90 г

Сыр - 100 г

Шампиньоны свежие - 200 г

Маринованные грибы (вешенки) - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Масло подсолнечное - по вкусу

Орегано, базилик - по вкусу

Для смазывания теста

Оливковое масло - 1 ст.л.

Томатный соус или паста - 1-2 ст.л

Влить теплую воду и оливковое масло. Сначала перемешать тесто лопаткой, далее продолжить замес руками. В процессе ручного замеса добавить оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не липнущим к рукам. Накрыть миску с тестом крышкой и убрать на 30 минут в теплое место. Полученного теста хватит на две большие пиццы.

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Тем временем сделать начинку. Колбасу салями нарезать кружочками, а варено-копченую соломкой. Шампиньоны нарезать пластинками, лук четверть кольцами и обжарить их на подсолнечном масле, дать остыть. Соломкой нарезать вешенки.

Противень смазать подсолнечным маслом, разделить тесто пополам и раскатать одну часть в лепешку руками. Смазать тесто оливковым маслом, а затем томатной пастой или соусом. Разложить сверху произвольно колбасу и грибы. Посыпать орегано, базиликом и тертым сыром.

Разогреть духовку до 250°С и запекать пиццу 8-10 минут. Готовую пиццу с грибами и колбасой переместить на тарелку, можно посыпать зеленью и разрезать на порции.

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