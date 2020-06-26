Печенье, пончики и пицца: рецепты вкусной выпечки без яиц
Немало разнообразной выпечки можно приготовить, не используя яйца. Это может быть дрожжевое, творожное, слоеное или бисквитное тесто для пирожков, блинов, пиццы и других вкусностей. И такая выпечка будет очень вкусной.
Творожное печенье с повидлом
- Пшеничная мука - 250 г
- Сливочное масло - 180 г
- Творог (5%) - 200 г
- Сахар - 3-4 ст.л.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Для посыпки
- Сахар - 2 ч.л.
- Мак - 1 ч.л.
- Молотая корица 1 ч.л.
Для начинки
- Густое повидло, джем, конфитюр или варенье
Творог протереть через сито. Соединить его с размягченным сливочным маслом и двумя видами сахара. Растереть в однородную массу.
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Муку просеять с разрыхлителем, добавить к масляно-творожной массе и замесить эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в морозилку на 10 минут.
Присыпать стол мукой, раскатать в тонкий пласт, толщиной около 4-5 мм. Нарезать тесто на небольшие квадраты. Остатки теста раскатать и так же нарезать квадратами. В середину каждого квадрата положить 0,5 чайной ложки джема или повидла. Соединить противоположные края квадратов, подвернув один под другой.
Противень застелить пергаментом, переложить печенье, посыпать сверху сахаром и маком и выпекать при 200°С до золотистого цвета около 15 минут.
Воздушные пончики без яиц
- Мука - 350-400 г
- Вода теплая - 250 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Дрожжи сухие - 1 ч. л.
- Масло растительное - 1 ст. л. (+ для обжаривания)
- Соль - 1 щепотка
- Варенье - по вкусу (в начинку)
- Сахарная пудра - по вкусу
Нагреть воду и развести в ней дрожжи, оставить смесь на несколько минут в теплом месте.
В глубокую миску просеять муку (300 граммов), добавить соль сахар и растительное масло. Затем влить опару из дрожжей и тщательно все перемешать.
Постепенно досыпать оставшуюся муку, пока тесто не станет мягким и эластичным. Сформировать из приготовленного теста шар и положить его в миску, накрыть ее пищевой пленкой и оставлять в тепле на 1 час.
Посыпать стол мукой, выложить тесто и немного обмять его. Затем тесто нужно разделить на 16 равных кусочков, из каждого скатать шарик.
Каждый шарик размять в лепешку и в середину положить немного варенья или джема. Соединить края теста и сформировать аккуратный шарик.
Разогреть в кастрюльке растительное масло и выложить в нее пончики. Обжарить их на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета.
Когда пончики немного остынут, посыпать их сахарной пудрой и подавать к столу.
Пицца с грибами и колбасой
Для теста
- Мука - 500 г
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Дрожжи сухие - 6 г
- Вода - 300 мл
- Оливковое масло - 2 ст.л.
Для начинки
- Колбаса салями - 50 г
- Колбаса варено-копченая - 90 г
- Сыр - 100 г
- Шампиньоны свежие - 200 г
- Маринованные грибы (вешенки) - 100 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло подсолнечное - по вкусу
- Орегано, базилик - по вкусу
Для смазывания теста
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Томатный соус или паста - 1-2 ст.л
Влить теплую воду и оливковое масло. Сначала перемешать тесто лопаткой, далее продолжить замес руками. В процессе ручного замеса добавить оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не липнущим к рукам. Накрыть миску с тестом крышкой и убрать на 30 минут в теплое место. Полученного теста хватит на две большие пиццы.
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Тем временем сделать начинку. Колбасу салями нарезать кружочками, а варено-копченую соломкой. Шампиньоны нарезать пластинками, лук четверть кольцами и обжарить их на подсолнечном масле, дать остыть. Соломкой нарезать вешенки.
Противень смазать подсолнечным маслом, разделить тесто пополам и раскатать одну часть в лепешку руками. Смазать тесто оливковым маслом, а затем томатной пастой или соусом. Разложить сверху произвольно колбасу и грибы. Посыпать орегано, базиликом и тертым сыром.
Разогреть духовку до 250°С и запекать пиццу 8-10 минут. Готовую пиццу с грибами и колбасой переместить на тарелку, можно посыпать зеленью и разрезать на порции.
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