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Печенье, пончики и пицца: рецепты вкусной выпечки без яиц

13:34, 26 июня 2020
Праздники
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Вкусная выпечка без яиц - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Немало разнообразной выпечки можно приготовить, не используя яйца. Это может быть дрожжевое, творожное, слоеное или бисквитное тесто для пирожков, блинов, пиццы и других вкусностей. И такая выпечка будет очень вкусной.

Творожное печенье с повидлом

  • Пшеничная мука - 250 г
  • Сливочное масло - 180 г
  • Творог (5%) - 200 г
  • Сахар - 3-4 ст.л.
  • Ванильный сахар - 1 ч.л.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.

Для посыпки

  • Сахар - 2 ч.л.
  • Мак - 1 ч.л.
  • Молотая корица 1 ч.л.

Для начинки

  • Густое повидло, джем, конфитюр или варенье

Творог протереть через сито. Соединить его с размягченным сливочным маслом и двумя видами сахара. Растереть в однородную массу.

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Муку просеять с разрыхлителем, добавить к масляно-творожной массе и замесить эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в морозилку на 10 минут.

Присыпать стол мукой, раскатать в тонкий пласт, толщиной около 4-5 мм. Нарезать тесто на небольшие квадраты. Остатки теста раскатать и так же нарезать квадратами. В середину каждого квадрата положить 0,5 чайной ложки джема или повидла. Соединить противоположные края квадратов, подвернув один под другой.

Противень застелить пергаментом, переложить печенье, посыпать сверху сахаром и маком и выпекать при 200°С до золотистого цвета около 15 минут.

Воздушные пончики без яиц

  • Мука - 350-400 г
  • Вода теплая - 250 мл
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Дрожжи сухие - 1 ч. л.
  • Масло растительное - 1 ст. л. (+ для обжаривания)
  • Соль - 1 щепотка
  • Варенье - по вкусу (в начинку)
  • Сахарная пудра - по вкусу

Нагреть воду и развести в ней дрожжи, оставить смесь на несколько минут в теплом месте.

В глубокую миску просеять муку (300 граммов), добавить соль сахар и растительное масло. Затем влить опару из дрожжей и тщательно все перемешать.

Постепенно досыпать оставшуюся муку, пока тесто не станет мягким и эластичным. Сформировать из приготовленного теста шар и положить его в миску, накрыть ее пищевой пленкой и оставлять в тепле на 1 час.

Как готовить выпечку без яиц / фото ua.depositphotos.com

Посыпать стол мукой, выложить тесто и немного обмять его. Затем тесто нужно разделить на 16 равных кусочков, из каждого скатать шарик.

Каждый шарик размять в лепешку и в середину положить немного варенья или джема. Соединить края теста и сформировать аккуратный шарик.

Разогреть в кастрюльке растительное масло и выложить в нее пончики. Обжарить их на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета.

Когда пончики немного остынут, посыпать их сахарной пудрой и подавать к столу.

Пицца с грибами и колбасой

Для теста

  • Мука - 500 г
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие - 6 г
  • Вода - 300 мл
  • Оливковое масло - 2 ст.л.

Для начинки

  • Колбаса салями - 50 г
  • Колбаса варено-копченая - 90 г
  • Сыр - 100 г
  • Шампиньоны свежие - 200 г
  • Маринованные грибы (вешенки) - 100 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Масло подсолнечное - по вкусу
  • Орегано, базилик - по вкусу

Для смазывания теста

  • Оливковое масло - 1 ст.л.
  • Томатный соус или паста - 1-2 ст.л

Влить теплую воду и оливковое масло. Сначала перемешать тесто лопаткой, далее продолжить замес руками. В процессе ручного замеса добавить оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не липнущим к рукам. Накрыть миску с тестом крышкой и убрать на 30 минут в теплое место. Полученного теста хватит на две большие пиццы.

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Тем временем сделать начинку. Колбасу салями нарезать кружочками, а варено-копченую соломкой. Шампиньоны нарезать пластинками, лук четверть кольцами и обжарить их на подсолнечном масле, дать остыть. Соломкой нарезать вешенки.

Противень смазать подсолнечным маслом, разделить тесто пополам и раскатать одну часть в лепешку руками. Смазать тесто оливковым маслом, а затем томатной пастой или соусом. Разложить сверху произвольно колбасу и грибы. Посыпать орегано, базиликом и тертым сыром.

Разогреть духовку до 250°С и запекать пиццу 8-10 минут. Готовую пиццу с грибами и колбасой переместить на тарелку, можно посыпать зеленью и разрезать на порции.

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