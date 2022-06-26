Христиане отмечают церковный праздник 26 июня в честь мученицы Акилины Старшей. С этого дня появляется много пчел, оводов и мух, которые начинают мучить скотину. Святую Акилину считали покровительницей гречихи, поэтому 26 июня сеяли и удобряли гречку.
В этот день домашнюю скотину выгоняли на кладбище ранним утром, чтобы днем животные не страдали от насекомых. Укусы насекомых в эту дату очень опасны и для людей. 26 июня отмечали праздник каш. Главным блюдом на обед был горшок сваренной в печи каши с маслом.
Что нельзя делать 26 июня
- В этот день нельзя доить коров и пить свежее молоко - оно считается отравленным.
- Нельзя сеять огурцы, иначе они вырастут кривыми.
- Нельзя просыпаться очень поздно, иначе день будет неудачным.
Приметы погоды 26 июня
- Насекомые летают кругами - к хорошей погоде.
- Утренняя радуга - к сильному ветру.
- Пчелы активно опыляют цветы - к хорошему погожему дню.
- Если с утра есть туман и роса, то днем будет очень душно.