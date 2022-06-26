Народный праздник 26 июня получил названия Акулина-гречишница, Акулина – черные гречихи, задери хвосты.

Христиане отмечают церковный праздник 26 июня в честь мученицы Акилины Старшей. С этого дня появляется много пчел, оводов и мух, которые начинают мучить скотину. Святую Акилину считали покровительницей гречихи, поэтому 26 июня сеяли и удобряли гречку.

В этот день домашнюю скотину выгоняли на кладбище ранним утром, чтобы днем животные не страдали от насекомых. Укусы насекомых в эту дату очень опасны и для людей. 26 июня отмечали праздник каш. Главным блюдом на обед был горшок сваренной в печи каши с маслом.

Что нельзя делать 26 июня

В этот день нельзя доить коров и пить свежее молоко - оно считается отравленным. Нельзя сеять огурцы, иначе они вырастут кривыми. Нельзя просыпаться очень поздно, иначе день будет неудачным.

Приметы погоды 26 июня

Насекомые летают кругами - к хорошей погоде.

Утренняя радуга - к сильному ветру.

Пчелы активно опыляют цветы - к хорошему погожему дню.

Если с утра есть туман и роса, то днем будет очень душно.

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