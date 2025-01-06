Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 7 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

7 января по новому церковному календарю отмечают Собор Иоанна Предтечи. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 7 января (20 января по старому стилю) - Собор Иоанна Предтечи.

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Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна традиционно отмечают на следующий день после праздника Крещение Господне. Иоанн был тем самым человеком, который напророчил приход Сына Божьего перед Рождением Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения. Слово "собор" обозначает, что в церкви собираются верующие, чтобы почтить святого.

Родился Иоанн в семье пожилой пары - Захарии и Елисаветы. О его появлении на свет Захарии сообщил архангел Гавриил, а когда Захария усомнился, то был наказан - стал немым аж до момента, когда нужно было назвать сына. Об Иоанне ангел сказал: "Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом..."

Иоанн родился на полгода раньше Иисуса, во время избиения младенцев его мать укрыла его в пустыне - так они выжили. В пустыне Иоанн провел свои первые 30 лет, вдали от людей, грехов и человеческих слабостей. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии - плодами рожкового дерева). Примерно в 28-30 лет Иоанн стал проповедовать и рассказал о скором пришествии Мессии.

В водах реки Иордан Иоанн крестил многих евреев и самого Иисуса. После этого Креститель продолжил проповедовать, но после был схвачен и заточен в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа - Иоанн обличал его в том, что тот отнял жену у своего брата и нарушил иудейские законы. Супруга царя попросила в подарок голову Иоанна, и, хотя сам царь не хотел этого, но просьбу выполнил. Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде. Позже глава трижды терялась, но была найдена. Тело святого похоронили, а о смерти сообщили Иисусу.

"Предтеча" означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". Так Иоанна прозвали за то, что он родился раньше Христа и проповедовал о Его пришествии.

Какой церковный праздник 7 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Рождество Христово. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 7 января

Считается, что Иоанн Предтеча несет первую весточку о весне. По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и об урожае:

холода начались и держатся неделю - сразу за ними будет оттепель;

стоит сухая погода - лето тоже будет засушливым;

утром на деревьях лежит иней - будет урожай зерновых.

В народе календаре 7 января - праздник с интересным названием Иван Бражник.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 7 января, как и в любой другой день, не следует сквернословить, ругаться, выяснять отношения, осуждать кого-либо, желать плохого, отказывать в помощи. Церковь порицает лень, жадность, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют давать и брать в долг деньги и пересчитывать мелочь, чтобы не оказаться на "мели". Бездельничать сегодня нельзя тоже - весь год проведешь в нужде.

Что можно делать 7 января

В православный праздник сегодня в храмах проходят богослужения в честь Иоанна Крестителя. К святому Иоанну обращаются с просьбами помочь в сложных делах, исцелить от тяжелых болезней, молятся бездетные супруги, чтобы Бог послал им детей, женщины просят наставить на путь истинный неверных мужей.

В народе праздник прозвали Иван-бражник - по традиции в первый день после Крещения нужно "запить зло" освященной крещенской водой. По поверьям, этот обряд может уберечь от болезней на весь год. Также на Бражника полагается немного выпить - считается, это защитит на весь год от печали и слез.

День Иоанна Крестителя считается особенно хорошим для крещения детей - по поверью сам Иоанн Предтеча будет их защитником, а дети, крещенные сегодня, будут счастливы. Ранее мы рассказывали, когда крестить ребенка в 2025 году - благоприятные даты.

Кто отмечает день ангела 7 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Василий, Иван.

По старому стилю день ангела у Марии, Александра, Василия, Григория, Дмитрия, Давида, Константина, Николая, Михаила, Леонида.

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