Собор Иоанна Предтечи отмечается на следующий день после Крещения.

Собор Иоанна Предтечи - это христианский праздник, который следует сразу после Крещения Господнего. По православной традиции на следующий день после христианских праздников вспоминают святых, которые послужили этому событию. Именно Иоанн Предтеча крестил тридцатилетнего Иисуса в реке Иордан.

Собор Иоанна Предтечи - в чем суть праздника

Слово "собор" в названии означает, что люди в этот день собираются в церкви на богослужение в честь Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча, он же Креститель - один из самых чтимых святых в церкви. Он предсказал появление Мессии в мире в лице Христа, а позднее провел обряд крещения Иисуса. Вместе с Иисусом в реке также крестились желающие присутствующие. В этот день люди почитают пророка и посещают богослужение в его честь.

Собор Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать

20 января верующие посещают утреннюю церковную службу. После этого завтракали, а остатки и крошки со стола отдавали скотине. Хозяйки в этот день занимались рукоделием и шитьем, ходили за водой. В Собор Иоанна Предтечи начинался мясоед - период свадеб и гуляний.

По народным поверьям, утром 20 января нужно натощак выпить стакан крещенской воды. Эта вода снимает болезни с человека и убирает мигрени. Собор Иоанна Предтечи считается очень удачным днем для свадьбы.

Что нельзя делать в Собор Иоанна Крестителя:

принимать подарки от чужих людей и незнакомцев;

стирать и белить одежду;

умываться (иначе вас скоро обманут);

резать домашний скот и птицу;

вышивать белыми нитками.

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