Запомните обычаи сегодняшней даты, чтобы не нарушить ее запреты.

6 октября - интересный день календаря со множеством праздников. На планете поздравляют врачей, верующие молятся об успехе в работе, а по народным обычаям принято есть хлеб. Мы назвали важнейшие обычаи этого дня и рассказали, какой сегодня праздник наступает в нашей стране.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю наступает день памяти апостола Фомы, которого прозвали Неверующим. Приверженцам старого православного календаря также может быть интересно, какой сегодня церковный праздник - это зачатие пророка Иоанна Крестителя.

Иудеи отмечают сегодня праздник Суккот, еврейское торжество сбора урожая.

Какой сегодня праздник в мире

6 октября известно о двух рабочих торжествах. Первое - Всемирный день медика, посвященное докторам всех специальностей. Второе - День архитектора, специалиста по постройке зданий.

Есть и другие международные праздники сегодня, к примеру, День охраны мест обитания, День против детского церебрального паралича, День здоровья детей.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились такие известные украинцы - художник Сергей Свитославский, юрист Сергей Шелухин, военный ОУН и УПА Роман Кравчук и музыкант Moon Shot.

Хотя официально ни один праздник сегодня в Украине не наступает, можно поздравить знакомых врачей и архитекторов с международным профессиональным днем.

Какой праздник 6 октября в народе

Об этой дате есть приметы, которые предсказывают погоду зимой:

куры и гуси сильно линяют - к холодному декабрю;

в лесу грибы не уродились - к зимним заморозкам;

утренний туман означает, что следующий год будет урожайным.

Сегодняшняя дата известна под названием Фома Хлебник и считается удачной для выпекания хлеба. Свежий ломтик нужно съесть для крепкого здоровья. Люди 6 октября занимались подготовкой к зиме, уборкой в хлеву и кладовой, приготовлением консервации и квашением капусты.

Верующие в праздник сегодня могут молиться об удаче в рабочих делах и увеличении достатка. Считается, что апостол Фома благословляет всех, кто усердно и честно работает.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь беду, не следует ругаться матом, завидовать другим, желать горя и несчастий, иначе сказанное обернется против вас. Под запретом отказ в помощи. Также в верованиях наших предков 6 октября - праздник, который не подходит для свадьбы.

