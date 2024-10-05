Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 6 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

6 октября по новому церковному календарю вспоминают святого Фому - одного из 12 апостолов Христа. О традициях и приметах 6 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

6 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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6 октября по новому церковному календарю (19 октября по старому) - день памяти святого апостола Фомы, одного из 12 апостолов Христа.

Фома был простым рыбаком родом из галилейского города Панеады. Как-то он услышал проповедь Христа, после которой решил бросить свой промысел и отправиться вслед за Иисусом. За учителем Фома следовал неотступно и стал одним из 12 приближенных учеников.

Именно этого апостола прозвали Фома Неверующий. Согласно Евангелие, когда Христос воскрес, то апостола не было среди присутствующих. Но потом Фома не поверил рассказам очевидцев єтого чуда и сказал, что должен сам увидеть раны от гвоздей на теле Иисуса - лишь после этого поверит в его воскресение. Когда апостолы собрались в доме Фомы, им явился Господь - и Фома сам убедился в наличии ран на Его теле. Иисус же сказал так: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие".

После этого Фома стал еще более ревностным в вере и обошел с проповедями большие территории, рассказывая людям о Христе. Святой основал церкви в Палестине, Парфии, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Умер апостол Фома в Индии: там он попал в тюрьму за то, что обратил в веру сына правителя города Мелиапора и его супругу. Мощи святого находятся в Индии, Венгрии, Италии и на Афоне.

Церковный праздник 6 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на зачатие Иоанна Предтечи и день памяти святой мученицы Ираиды Александрийской.

О чем говорят приметы на 6 октября

Приметы погоды этого дня говорят о том, какими будут зима и урожай в будущем году:

туман в этот день - год будет урожайный;

бурьян высокий - зима будет снежной;

в лесу почти нет грибов - зима будет суровой.

В народном календаре 6 октября - праздник Фомин день или Фома Хлебник. В этот день делают запасы на зиму: наполняют погреба, амбары, кладовки.

Что нельзя делать 6 октября

Сегодня, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, осуждения и лени, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния.

По народным приметам дня нельзя отказывать в хлебе нуждающимся - иначе сам окажешься в нужде.

Что можно делать 6 октября

Апостолу Фоме молятся как покровителю честного достатка и всех трудолюбивых людейи благодарят за помощь в работе.

В старину на Фому обязательно пекли каравай или хлеб, горбушку от свежей буханки отдавали человеку, который болеет - считалось, что она способна вылечить даже от самого тяжелого недуга. В народе говорят, что сегодня на завтрак обязательно нужно съесть кусочек хлеба - тогда в доме будет достаток весь год.

6 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Никанор, Макар, Архип.

По старому стилю именины празднуют Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина, Петр, Иннокентий, Андрей.

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