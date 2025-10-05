5 октября в Украине поздравляют учителей и украинских защитников.

Дата 5 октября - великий день для нашей страны. Каждому украинцу стоит знать, какой сегодня праздник в Украине, чтобы поздравить всех причастных. Православные верующие молятся о семейном счастье, а по народным верованиям принято заниматься рукоделием.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Организация ЮНЕСКО назначила на эту дату Международный день учителя, чтобы почтить труд и добиться высокой зарплаты для преподавателей.

Есть еще некоторые праздники сегодня наступают в других странах - День республики в Португалии, День железных дорог в Хорватии, День бабушек и дедушек в Великобритании.

В эту дату родились такие знаменитости - философ Дени Дидро, физик-инженер Роберт Годдард, актеры Джесси Айзенберг и Кейт Уинслет.

Какой праздник 5 октября в Украине

В этом году украинский День учителя 2025 совпадает со всемирным, поэтому стоит поздравить всех знакомых педагогов.

Не менее важный праздник сегодня в Украине -День ТРО, то есть Территориальной обороны. Мы поздравляем героев, которые во время полномасштабной войны встали на защиту родных городов, помогали защищать военные объекты и эвакуировать мирное население.

Среди рожденных 5 октября наших соотечественников наиболее прославились военный УНР Петр Болбочан, языковед Алексей Синявский, поэт Богдан-Игорь Антонич, космонавт Павел Попович и военнослужащий "Азова", Герой Украины Станислав Партала.

Какой сегодня праздник церковный

В современном церковном календаре в храмах чествуют преподобных Дамиана и Матфея Киево-Печерских, а также великомученицу Харитину Амисийскую. По старому стилю 5 октября - праздник пророка Иоаны и священномученика Фоки Синопского.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки предсказывали погоду, передавая из уст в уста народные приметы:

с березы не опали листья - к позднему снегопаду;

если галки и грачи много каркают, то близится непогода;

утренняя роса сулит потепление;

пошел дождь - весь октябрь ожидается дождливым.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться Харитине о благополучии семьи, здоровье и счастье детей, финансовом достатке. Святая считается покровительницей рукодельниц, поэтому можно заняться шитьем, вышивкой и вязанием. Удачен праздник сегодня для любой работы по дому, уборки, ремонта.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено лениться, перекладывать свои обязанности на других, спать допоздна. Не стоит брать деньги в долг, иначе до конца останетесь должником. Не рекомендуется делать предложение руки и сердца - брак не будет долговечным. Также по давнему поверью сегодня праздник, неудачный для путешествий.

Вас также могут заинтересовать новости: