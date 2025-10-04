Православный праздник сегодня прозвали в народе Харитины.

5 октября в украинской православной церкви чтят память великомученицы Харитины Амисийской. С датой связано немало традиций и народных примет, по которым в старину определяли будущее и погоду. О них, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.

Какой церковный праздник сегодня - дата в новом и старом календаре

5 октября ( по старому стилю это 18 октября) церковь вспоминает подвиг великомученицы Харитины Амисийской.

Харитина была родом из города Понта на берегу Черного моря. Она рано осталась сиротой, ее воспитал христианин Клавдий. Когда девочка выросла, то решила посвятить себя Богу: молилась и изучала Писание. Глядя на нее, многие язычники также принимали христианство.

Во времена императора Диоклетиана христиан стали преследовать. Харитину оклеветали и схватили, требуя отказаться от веры. Но девушка не предала ее и приняла мученическую смерть, став символом необычайной стойкости и силы духа.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

вспоминают преподобных Дамиана, пресвитера и целителя, Еремия и Матфея прозорливых, Киево-Печерских;

священномученика Дионисия, епископа Александрийского;

мученицу Мамелхву Перскую;

преподобного Григория Хандзойского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 5 октября чествуют святого мученика Фоку Синопского и пророка Иону.

О чем молятся святой, обычаи даты и что нельзя делать сегодня

В молитвах к святой Харитине обращаются с просьбами о здоровье, семейном благополучии, счастье детей и достатке в доме. Святую также считают покровительницей рукодельниц, швей и ткачих.

В народе день называют Харитины, его посвящают домашним заботам. По обычаю, с этого времени, после окончания всех огородных работ, начинается сезон рукоделия - шитья, вязания, вышивания. Есть у этого дня и важное финансовое поверье: говорят, что если сегодня вернуть все долги, то больше не будешь знать нужды и всегда будешь при деньгах.

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь предостерегает от ссор, ругани и осуждения, не одобряет злобы, мести, зависти, отказа в помощи ближнему.

Есть у праздника и народные запреты: нельзя на Харитину лениться - большой грех, а также свататься - союз будет недолговечным. Не рекомендуется переезжать и отправляться в долгую дорогу - это к бедам и потерям.

Приметы 5 октября

Погода и природа в этот день могут рассказать, как скоро будут морозы и какой будет зима:

листья у клена облетело - жди морозов скоро;

шишек на сосне мало - к теплой зиме;

вороны и галки летают стаями - к скорому снегу;

затишье в природе - скоро похолодает.

Главная примета на Харитину: если на березах еще есть листья, то зима будет суровой и долгой, а снег ляжет поздно.

