Для чего тероборона нужна и как лучше всего поздравить военных - узнайте в материале УНИАН.

В 2020-м году Владимир Зеленский учредил новый праздник - День территориальной обороны Украины. Торжество необходимо, чтобы поддержать военных, которые выбрали для себя такое подразделение и напомнить им о важности службы.

ТРО - это аббревиатура, расшифровывается как "Территориальная оборона". Такие подразделения нужны, чтобы защищать от врагов определенные территории страны. Записаться в ТРО можно добровольно, при этом, опыт службы в ВСУ не требуется, но и от мобилизации присутствие в ТРО не освобождает.

День ТРО в Украине - поздравления военным

Самый храбрый, отважный и сильный, прими мои искренние поздравления с праздником! Желаю, чтобы тебе служилось беззаботно, новые звания давались с легкостью и удача никогда не покидала. Мира и здоровья, новых достижений и успехов, любви и семейного счастья. Ты охраняешь нашу Родину, пусть и она бережет тебя!

Видео дня

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Поздравляем замечательного человека, который выбрал в своей жизни очень важную профессию - защитник Родины. Желаем, чтобы ни один враг не поставил под угрозу покой и мир в нашей стране, чтобы ваши надежные руки никогда не запахли порохом войны. Желаем мира и покоя в душе, полной гармонии в сердце и огромного добра в жизни. Пускай здоровье никогда не подводит, а силы никогда не иссякнут. С праздником!

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Великолепного военного, замечательного человека поздравляю с Днём ТРО. Желаю быть крепким духом и добрым душой, желаю отменного здоровья и бравой удачи, желаю оставаться всегда счастливым человеком и успешно воплощать свои мечты в реальность.

Приятно поздравить бравого и отважного военного с Днем территориальной обороны. Пусть повышения по службе не заставляют себя ждать, невзгоды капитулируют без боя, а мечты исполняются вовремя и по уставу. Спокойных вам трудовых будней, исполнительных подчиненных, хороших товарищей, щедрого и лояльного начальства.

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Пускай в твоей душе всегда будут силы, энергия и храбрость! Желаю взаимной любви, крепкого здоровья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пускай все цели будут достижимы, ведь тебя ждут большие возможности и радужные перспективы!

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Поздравляем с праздником! Отвага, мужество и честь являются синонимами к твоему имени, но сегодня мы хотим пожелать простого человеческого счастья и чтобы в жизни происходили настоящие чудеса. Живи полной грудью, отвлекайся от груза суровых служебных дней, пусть тебя окружают надежные товарищи и любимая профессия.

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