В День памяти жертв Голодомора мы вспоминаем чудовищный геноцид советской власти.

Ежегодно в конце ноября в Украине проводится День памяти жертв Голодомора. В эту скорбную дату мы чтим память миллионов украинцев, которые умерли из-за устроенного советской властью искусственного голода. 31 страна мира признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Массовый голод 1932-33 годов затронул большинство украинских регионов. Почти в каждой семье есть старшие члены семьи, которые сохранили память о страшной трагедии. А задача современных украинцев - передать знания о Голодоморе будущим поколениям.

Когда День памяти жертв Голодомора в Украине

Умерших от искусственного голода в Украине чтят в четвертую субботу ноября. День памяти жертв Голодомора 2024 наступает 23 ноября. Памятная дата установлена в 1998 году по указу президента Леонида Кучмы.

Как проводится День памяти жертв Голодомора в Украине

В эту дату проводятся информационные мероприятия о Голодоморе. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания в память о погибших. В церквях проводят поминальные богослужения, а в Киеве возлагают цветы к Мемориалу жертв Голодомора.

Все украинцы в этот день могут приобщиться к акции "Зажги свечу". Для этого нужно поставить свечу на подоконник в память о всех погибших от голода.

Кто устроил Голодомор в Украине

Искусственный голод на территории УССР был устроен советской властью. В 1931 году руководство СССР выдвинуло завышенные планы хлебозаготовок. Именно за счет Украины планировалось создать большие запасы зерна.

В результате хлебозаготовок у хозяйств изымались все запасы еды, а селяне начали голодать. Сталинская власть составляла список "должников", которые не выполняли план, и применяла к ним карательные санкции. Людям запрещалось прятать и покупать продукты питания, переезжать в другие регионы СССР. Населению перестали поставлять продовольствие.

Пик смертности выпал на весну 1933 года. Ежесуточно от голода умирали тысячи украинских селян. При этом сталинский режим отрицал Голодомор и отказывался от помощи международных организаций.

Точное количество жертв Голодомора установить невозможно. Советская власть не собирала информацию о погибших и всячески скрывала трагедию. Исследователи называют числа от 3,5 до 10 миллионов.

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