Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 22 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

22 ноября по новому церковному календарю верующие вспоминают святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича. В народном календаре - Прокопьев день.Какой церковный праздник сегодня по старому стилю, о традициях, приметах и запретах этой даты - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 ноября по новому календарю (5 декабря по старому) - день памяти святителя Прокопия, который обладал даром чудотворения и привел в христианскую веру немало людей.

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Прокопий родился в Иерусалиме, в III веке. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, также был проповедником, вел благодетельный образ жизни. Кроме христианских проповедей, святитель занимался переводом Священного Писания на сирийский язык. Прокопий прославился своим даром чудотворения: он исцелял одержимых бесами, а также лечил прихожан от разных недугов. Когда о нем узнал правитель Кесарии, то приказал схватить и заставить его отречься от христианства и принести жертву идолам. Проповедник отказался, за что и был казнен.

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22 ноября по новому стилю также вспоминают благоверного Ярополка Изяславича, князя Владимир-Волынского.

Ярополк (в крещении - Петр) был внуком князя Ярослава Мудрого и правнуком равноапостольного князя Владимира. Ярополк - наследственный хозяин Королевства Руси, князь полоцкий, вышгородский, туровский и волынский. Святой православной церкви.

Точное время его рождения неизвестно, предположительно не позже 50-х годов XI столетия. Ярополк жил в годы усобиц между братьями-князьями, детьми Ярослава Мудрого. Во время этих усобиц великий князь Изяслав, его отец, дважды покидал Киев вместе с семьей и возвращался обратно.

В 1073 году великим князем становится Святослав Ярославич (брат Изяслава), и Изяслав с Ярополком отправились в Польшу и Германию, чтобы просить помощи вернуть престол. Но император Генриху IV не помог и тогда Ярополк обратился к папе Римскому Григорию VII, который поддержал Изяслава и Ярополка. Папа Григорий короновал в Риме короной Ярополка Изяславовича и предоставил ему лен Святого престола на Русское Королевство (булла папы от 17 апреля 1075 года). Согласно ей власть в Киеве должна была принадлежать Изяславу и его сыну Ярополку. Затем папа обратился с посланием к польскому королю Болеславу и упрекнул его за ограбление Изяслава. В 1076 году Изяслав с сыном вернулись в Киев, Ярополк получил Вышгородский стол. Но вместе с тем князь вынужден постоянно воевать за княжество с родственниками. В 1078 году Ярополк участвовал в борьбе со Святославичами, тогда же и погиб его отец.

1084 года был изгнан с Волыни Ростиславовичами. Князь Владимир Мономах получил город Владимир и передал его Ярополку, но тот выступил против его отца князя Киевского Всеволода, и в результате вынужден был в очередной раз бежать в Польшу. Спутя два года он вернулся из Польши, помирился с Владимиром Мономахом и стал князем Владимирским. Но 22 ноября, по дороге в Звенигород Галицкий, Ярополка убил его же дружинник Нерядец, которого, вероятно, подкупили Ростиславичи. Тело Ярополка перенесли в Киев и похоронили в церкви святого Петра, которую князь начал строить в Дмитриевском монастыре (предшественник Михайловского монастыря).

Ярополк - один из "создателей" культа Бориса и Глеба, апостолов Петра и Павла. Он первый Король Руси. Дата канонизации Ярополка неизвестна, вероятно, это произошло в XII в. Князь Ярополк Изяславич завещал несметные земли Лавре. Его жизнь стала легендарной, поэтому имя князя заняло почетное место и считается одним из самых достойных.

Какой церковный праздник 22 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти иконы Божией Матери "Скоропослушница". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 22 ноября

По приметам дня судят, какой будет погода:

иней на деревьях - будет мороз;

стелется туман - к теплу;

по небу плывут облака - май будет холодным.

В народном календаре 22 ноября - праздник Прокопьев день. В старину говорили, что с этого дня зима на ноги встает. Погода в это время обычно холодная и ветреная.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 22 ноября нельзя гневаться, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи. Церковь не одобряет зависти, жадности, отчаяния и лени. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит одалживать соль и сахар - можно отдать благополучие, а также давать в долг муку и воду - это к голоду. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 22 ноября

В православный праздник сегодня в церкви также отмечают Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. У Матери Божией просят благополучия для детей, особенно считается важным просить за дочерей. К святому Прокопию обращаются с просьбами позаботиться о здоровье близких и своем собственном.

Также в этот день принято дарить нуждающимся какие-нибудь старые вещи - верят, что это привлечет в дом спокойствие и благополучие.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 22 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Петр, Максим, Владимир, Архип, Федор, Михаил, Павел, Алексей.

По старому стилю день ангела у Константина, Дмитрия, Алексея, Ильи, Тимофея, Виктора, Иосифа, Антона, Ивана, Порфирия.

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