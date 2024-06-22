Ежегодно в День памяти и скорби мы чтим светлую память миллионов жертв Второй мировой войны.

В день памяти и скорби 22 июня в Украине чтят память погибших во Второй мировой войне. 83 года назад, именно в этот день, война вошла в жизнь миллионов украинцев и миллионы их забрала с собой. Путь, длиной в 5 лет, принес много трудностей и невзгод, потерь и немыслимых страданий. Он должен был стать назиданием для будущих поколений, но сегодняшняя дата возвращает нас в 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. И мы, как и десятилетия назад, вынуждены снова стоять на защите своей независимости.

День скорби в Украине 22 июня - история и значение даты

22 июня 1941 года в 4 часа утра война вошла в жизнь миллионов украинцев - немецкие войска нарушили границы СССР. Для Союза это стало началом Великой Отечественной войны, а для Украины - настоящей национальной трагедией.

Период войны, с 1941 по 1945 год, унес миллионы человеческих жизней, искалечил миллионы судеб. Жертв среди украинцев было больше всего среди стран, которых затронула война - погибло свыше 10 млн украинцев (всего по оценкам историков в этой войне погибло 27 млн человек). Еще свыше 2 млн украинцев были вывезены на работы в Германию, полностью были разрушены 700 городов и 30 тыс. украинских сел.

Видео дня

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине - это полное название памятного дня. По традиции в эту дату проходят мероприятия, посвященные Дню скорби, зажигают свечу памяти и чтят погибших минутой молчания. 22 июня мы вспоминаем обо всех, кто не вернулся из боя, о тех, кто был замучен в фашистских лагерях, умер в тылу от голода и лишений, а также тех, кто погиб в новой войне. К сожалению, сегодня Украина снова теряет своих сыновей и дочерей, которые защищают независимость государства, мирные граждане гибнут от рук российского агрессора.

День памяти и скорби 22 июня

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Ранее мы рассказывали, когда Троицкая родительская суббота и кого принято поминать в этот день.

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