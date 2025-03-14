Не забудьте поздравить близких с этим важным днем.

Каждый год в Украине отмечают 14 марта День добровольца. Этот праздник появился в нашей стране в 2017 году, чтобы показать уважение к нашим военным и отметить невероятную храбрость мужчин и женщин, которые взяли в руки оружие для защиты государства.

К сожалению, после начала военных действий в 2014 году множество добровольцев отдали самое дорогое за Украину - свою жизнь. Больше всего воинов погибло в период полномасштабной войны.

Когда день добровольца - история праздника

Дата, когда день добровольца, была выбрана неспроста. Мы празднуем 14 марта день украинского добровольца в честь событий одиннадцатилетней давности. В 2014 году воины-добровольцы, которые были участниками Самообороны Майданы отправились на военный полигон, расположенный в населенном пункте Новые Петровцы. Они сформировали первый в Украине добровольческий батальон для боев в рамках АТО.

Видео дня

Не все знают, но широко известный полк "Азов" был сформирован как добровольческий батальон в мае 2014 года в городе Мариуполь.

В феврале 2023 года для защиты нашей земли и людей начали формироваться новые штурмовые бригады добровольцев - "Гвардия наступления".

Если среди ваших близких есть добровольцы, обязательно поздравьте их, чтоб отдать честь их храбрости.

С днем добровольца - поздравление

Дорогой защитник, поздравляем тебя с Днем добровольца! Пусть твои ночи будут тихими, здоровье крепким, а тыл - надежным! Спасибо тебе за безопасность! С праздником чести и великой доблести!

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Искренне поздравляем мужчин и женщин, которые добровольно с оружием в руках отстаивают независимость нашего государства и защищают своих сограждан! Желаем вам энергии, сил, крепкого здоровья и душевного покоя! Ваш подвиг никогда не будет забыт!

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Поздравляю с Днем добровольца! Желаю светлого будущего, здоровья, мира и победы! Спасибо вам за все, что вы делаете!

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Пускай Бог хранит вас на вашем пути! Оставайтесь всегда на связи и пусть все будет у вас "4.5.0.". С Днем добровольца, слава Украине!

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Поздравляем всех украинских героев с их праздником! Крепкого вам здоровья, ангельской защиты и добра! Всегда возвращайтесь живыми и здоровыми! Мы благодарны вам за защиту!

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