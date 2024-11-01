Благовещение Пресвятой Богородицы - одно из 12 самых главных торжеств у христиан.

Благовещение - один из двунадесятых (самых больших) христианских праздников. Дата рассказывает о событиях, когда Богородица получила от архангела весточку, что у нее родится сын. Рассказываем, когда Благовещение в 2025 году в Украине будет по новому календарному стилю, о его обычаях и главных запретах.

Что означает праздник Благовещение

Предание рассказывает о том, что как-то Дева Мария читала Книгу пророка Исаии - в ней шла речь о рождении Мессии. В этот момент ей явился архангел Гавриил и сообщил, что у нее вскоре родится сын - Спаситель рода человеческого.

На иконах часто изображают сцену встречи архангела и Девы Марии. В Украине одно из самых древних изображений Благовещения находится в Софии Киевской - оно датировано XI веком.

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В старину праздник называли Зачатием Христа, Благовещением о Христе, а также Началом искупления. Почему со временем он стал называться Благовещением, неизвестно, само название произошло от слов "благая весть".

Какого числа Благовещение в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарь, поэтому все непереходящие праздники сдвинулись по времени на 13 дней раньше. Ранее мы уже рассказывали, когда было Благовещение в 2024 году.

Благовещение 2025 Украина по новому стилю будет отмечать также 25 марта. В то же время Благовещение 2025 у православных, которые придерживаются старого стиля, будет, как и раньше, 7 апреля.

Обычаи и что нельзя делать на Благовещение

Праздник обычно выпадает на время Великого поста, иногда – Светлую Седмицу, поэтому и празднуют его 1 или 3 дня, пост обычно послабляется. В храмах проходят оржественные литургии. В молитвах к Деве Марие верующие обращаются с просьбами даровать здоровье, ицелить от недугов, заступничетва и помощи, молятся о прощении грехов и благодарят за все имеющиеся блага. В народе говорят, что в этот день Бог благословляет землю и все растущее на ней. Так появилась традиция - святить в церкви на Благовещение семена, которые вскоре будут сеять.

Есть и некоторые запреты - считается, что на Благовещенье нельзя:

заниматься какими-либо делами - убирать, стирать, шить;

работать на земле;

сквернословить и ссориться, обижать кого-либо;

давать в долг, что-либо выносить из дома;

Это народные запреты - в Церкви нет прямого запрета на работу, но она советует отложить мирские дела, а посвятить это время Богу. Также не полагается в этот день жениться - во время поста не венчают.

На Благовещение уделяют особое внимание и приметам. Считается, что если на восходе солнце "лучами играет" - год будет благополучным, а урожай богатым. Пошел дождь - будет рожь, а если началась гроза – уродится много орехов.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают в Украине и какой праздник сегодня в народном календаре.

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