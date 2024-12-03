Народный праздник 3 декабря известен под названиями Иван Молчальник, Проклов день.

Наши предки 3 декабря старались меньше разговаривать. Дата считается опасной и неблагоприятной в целом. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и какие есть приметы на счастье.

Что отмечаем 3 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чествуют преподобного Иоанна Молчальника и архиепископа Федора Александрийского. По старому стилю чтят архиепископа Прокла. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 3 декабря отмечают христиане.

В эту дату люди соблюдали однодневный обет молчания - старались как можно меньше разговаривать, особенно не по делу. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оскорблять других, желать зла и в целом говорить неприятные вещи, иначе всё сказанное вернется бумерангом. А важные дела нужно делать в тишине - только тогда они пройдут удачно.

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В целом праздник сегодня считается опасным и несчастливым днем. По поверью, в этот день по земле разгуливает нечисть. Поэтому без большой необходимости люди старались не выходить из дома и не открывать окна.

Мужчины 3 декабря наводили порядок в хлеву и погребе, занимались мелким ремонтом. Женщины солили огурцы и квасили капусту в бочках. Дети занимались зимними забавами - лепили снеговиков, играли в снежки и катались на санях.

Кто родился 3 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня активные, харизматичные, решительные. Не могут долго сидеть без дела. Требовательные к себе и стремятся быть лучшими во всём. У них есть талант к спорту.

Что нельзя делать 3 декабря

Не стоит сплетничать, болтать не по делу, много говорить, жаловаться и ругаться.

Неудачный день для далеких путешествий и долгих поездок.

В праздник 3 декабря строго запрещено ссориться с близкими. Отношения надолго испортятся и помириться будет трудно.

Если приснился кошмар - никому его не рассказывайте, иначе сбудется.

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