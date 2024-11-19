Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 20 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

20 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского и преподобного Григория Декаполита. Также сегодня - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 20 ноября по новому календарю (3 декабря по старому) - день памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, и преподобного Григория Декаполита.

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Прокл жил в V веке. Он был родом из благочестивой семьи, изучал Священное Писание и молитвы, а также был любимым учеником святителя Иоанна Златоуста. Учитель научил Прокла правильно и доходчиво излагать мысли, что позволило ему стать великолепным оратором. Также благодаря Иоанну Златоусту Прокла назначили диаконом, а позже он получил сан пресвитера.

Когда Иоанна Златоуста изгнали из Константинополя, Прокл тоже переехал оттуда, и стал епископом в городе Кизик. Позже, по просьбе паствы из Константинополя, он был возведен в сан архиепископа. Прокл 12 лет руководил церковью и ему удалось значительно расширить ряды православных. Во времена правления царя Феодосия архиепископ добился, чтобы мощи Иоанна Златоуста, который к тому времени уже умер, перенесли в Константинополь.

Прокла любили прихожане, на его проповеди ходили целыми семьями. Когда в царстве началось очень сильное землетрясение, то Прокл вывел на улицы горожан, и они все вместе молились о сохранении Константинополя. Согласно легенде, святой во время молитвы вознес под небеса подростка. Мальчик вернулся и рассказал, что видел Ангелов. Они молились и прославляли Бога словами: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Когда весь народ стал молиться подобным образом, землетрясение прекратилось. Умер святой Прокл умер в глубокой старости.

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Григорий родился в Декаполе Исаврийском около 797 года. Он также был родом из благочестивой семьи и с детства изучал Священное Писание, посещал службу в храме. Чтобы не жениться, он сбежал из дома в один из монастырей, а после - в обитель, где настоятелем был его дядя Симеон. Там Григорий провел 14 лет, а после, с благословения старца, поселился в расселине на склоне отвесной скалы, где был все время в уединении.

Во времена правления императора Феофила (830 годы), Григорий Декаполит отправился в Константинополь - бороться с иконоборческой ересью. Святой проповедовал и укреплял веру и силу православных. Также он был наделен даром чудотворения: изгонял бесов и избавлял от болезней.

Умер преподобный Григорий Декаполит около 816 года в Константинополе, а его нетленные мощи находятся в Румынии.

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Сегодня же по новому церковному календарю - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. В храме на богослужении начинают читать молитвы, посвященные торжественному событию и готовиться к празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Какой церковный праздник 20 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого мученика Феодота Анкирского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 20 ноября

По приметам дня смотрят, какими будут погода в ближайшее время и урожай:

галки и вороны галдят - к снегу;

реки покрылись льдом - летом будет богатый урожай пшеницы;

петухи распелись - к теплу;

вороны прячут крылья под клюв - к холоду;

куры рано идут на насест - будет мороз.

В народе прозвали 20 ноября праздник Проклов день, он считается удачным для дальних поездок.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 20 ноября церковь не одобряет ссор, ругани, сквернословия, лени, зависти и отчаяния. Не следует гневаться, обманывать, отказывать в помощи, совершать какие-либо повседневные грехи.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - торопиться и спешить в делах, чтобы не наделать ошибок, а также не стоит заниматься какой-либо работой, в том числе рукоделием, чтобы не потерять удачу.

Что можно делать 20 ноября

В православный праздник сегодня у святого Прокла просят помощи в семейных делах, молятся святому об удаче в путешествиях, также он охраняет от болезней и темных сил. В этот день принято мириться и решать старые проблемы.

По народным приметам 20 ноября нужно постирать белье - это защитит дом от недугов и неприятностей. Все покупки, сделанные сегодня, прослужат долго.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 20 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

По старому стилю день ангела у Александра, Алексея, Афанасия, Богдана, Валерия, Василия, Вениамина, Георгия, Григория, Евгения, Елизаветы, Ивана, Илариона, Кирилла, Константина, Михаила, Николая, Никона, Павла, Сергея, Федора, Федота.

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