Христиане отмечают церковный праздник 29 сентября в честь двух святых женщин Людмилы и Ефимии. В этот день тезки святой получают поздравления с Днем ангела Людмилы. На Ефимию наши предки разглядывали птичью кость. Считалось, что если кость толстая и на ней много жира, то зима будет очень холодной.
29 сентября наши предки стригли овец и делали одежду из шерсти. Женщинами в эту дату заготавливалась на зиму квашеная капуста. Девушки устраивали "капустные вечеринки", на которые приглашали других девиц, готовили вместе блюда из капусты и обменивались сплетнями.
На Людмилин день было принято на целый день ходить в баню всей семьей. В баню обязательно брали детей, чтобы те оздоровлялись.
Что нельзя делать 29 сентября
- В бане нельзя брать чужой веник, иначе можно забрать чужие болезни.
- Неудачный день для рыбалки.
- Целоваться на Ефимию - плохая примета для пары.
- Нельзя в этот день начинать новых дел.
Приметы погоды 29 сентября
- Звезды с утра видно - к перемене погоды.
- Если прогремел гром, то зима будет малоснежная и холодная.
- Если листья пожелтели, но не упали, то осень будет затяжной.
- Галки собрались в большие стаи - к ясной погоде.
- Чем теплее и суше этот день, тем позднее наступит зима.