Какой праздник 29 сентября / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 29 сентября в честь двух святых женщин Людмилы и Ефимии. В этот день тезки святой получают поздравления с Днем ангела Людмилы. На Ефимию наши предки разглядывали птичью кость. Считалось, что если кость толстая и на ней много жира, то зима будет очень холодной.

29 сентября наши предки стригли овец и делали одежду из шерсти. Женщинами в эту дату заготавливалась на зиму квашеная капуста. Девушки устраивали "капустные вечеринки", на которые приглашали других девиц, готовили вместе блюда из капусты и обменивались сплетнями.

На Людмилин день было принято на целый день ходить в баню всей семьей. В баню обязательно брали детей, чтобы те оздоровлялись.

Видео дня

Что нельзя делать 29 сентября

  1. В бане нельзя брать чужой веник, иначе можно забрать чужие болезни.
  2. Неудачный день для рыбалки.
  3. Целоваться на Ефимию - плохая примета для пары.
  4. Нельзя в этот день начинать новых дел.

Приметы погоды 29 сентября

  • Звезды с утра видно - к перемене погоды.
  • Если прогремел гром, то зима будет малоснежная и холодная.
  • Если листья пожелтели, но не упали, то осень будет затяжной.
  • Галки собрались в большие стаи - к ясной погоде.
  • Чем теплее и суше этот день, тем позднее наступит зима.

Вас также могут заинтересовать новости: