Народный праздник 29 сентября известен под названиями Людмилин день, Людмила и Ефимия, Птичья костка.

Христиане отмечают церковный праздник 29 сентября в честь двух святых женщин Людмилы и Ефимии. В этот день тезки святой получают поздравления с Днем ангела Людмилы. На Ефимию наши предки разглядывали птичью кость. Считалось, что если кость толстая и на ней много жира, то зима будет очень холодной.

29 сентября наши предки стригли овец и делали одежду из шерсти. Женщинами в эту дату заготавливалась на зиму квашеная капуста. Девушки устраивали "капустные вечеринки", на которые приглашали других девиц, готовили вместе блюда из капусты и обменивались сплетнями.

На Людмилин день было принято на целый день ходить в баню всей семьей. В баню обязательно брали детей, чтобы те оздоровлялись.

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Что нельзя делать 29 сентября

В бане нельзя брать чужой веник, иначе можно забрать чужие болезни. Неудачный день для рыбалки. Целоваться на Ефимию - плохая примета для пары. Нельзя в этот день начинать новых дел.

Приметы погоды 29 сентября

Звезды с утра видно - к перемене погоды.

Если прогремел гром, то зима будет малоснежная и холодная.

Если листья пожелтели, но не упали, то осень будет затяжной.

Галки собрались в большие стаи - к ясной погоде.

Чем теплее и суше этот день, тем позднее наступит зима.

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