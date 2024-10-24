Народный праздник 24 октября известен под названиями Скорбящая Божья Мать, Филиппов день, Филиппова канитель.

Наши предки 24 октября занимались рукоделием и мололи зерно. Сегодня есть несколько примет для женщин о том, как привлечь счастье. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие люди рождаются в эту дату.

Что отмечаем 24 октября - праздник в Украине

По новому церковному стилю Православная церковь Украины 24 октября чтит святых Арефы, Сисоя и Феофила Киево-Печерских, а также икону Богоматери "Всех скорбящих радость". Этому образу можно молиться об облегчении душеных ран. По старому календарю сегодня чтят апостола от 70-ти Филиппа. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие.

Сегодняшний день считается удачным для рукоделия. В Киевской Руси девушки в эту дату собирались в гостях у старшей подруги, и все вместе занимались вышивкой и пряжей. За работой сплетничали и обсуждали женихов. В те времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать. Для освещения дома по вечерам использовали лучину.

Видео дня

Мужчины в праздник 24 октября рубили дрова в специально выделенных участках леса, после чего грузили в телеги и везли домой. Согласно приметам, у того, кто не заготовит дров заранее, будут неприятности в быту.

Также в сегодняшний день мололи зерно на мельницах. Муку везли домой и хранили в овине. Из муки нового урожая 24 октября готовили пироги, вареники и сладости.

Сегодня есть примета для женского счастья и здоровья. Девушкам нужно съесть горсть ягод калины. Украинцы всегда относились с большим уважением к этому дереву. По приметам, чем ближе зима, тем сильнее становятся целительные свойства калину.

Кто родился 24 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру вспыльчивые, эмоциональные, склонные к необдуманным поступкам. Имеют острый ум и творческое мышление. Нервозные, часто переживают по пустякам. Рожденные 24 октября люди стараются довести любое дело до идеала.

Что нельзя делать 24 октября

Не пытайтесь лгать сегодня, льстить другим людям, приукрашивать. Любой обман позднее раскроется.

Праздник сегодня не подходит для покупки обуви и одежды.

Нельзя переедать сегодня, иначе будут проблемы с желудком.

Бездельничать и лениться - к финансовым неприятностям.

Вас также могут заинтересовать новости: