Народный праздник известен под названиями Евлампий-зимоуказатель, Евлампий и Евлампия, Яков день.

Наши предки 23 октября мололи зерно, готовились к зиме и рубили дрова. Сегодняшний день считается удачным для мужчин, но имеет несколько строгих запретов. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и какие люди рождаются в эту дату.

Что отмечают украинцы 23 октября - праздник сегодня

По новому стилю 23 октября Православная церковь Украины вспоминает апостола Якова, брата Господнего по плоти. По старому церковному календарю сегодня чтят мучеников Евлампия и Евлампию. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие по новому и старому стилю.

Апостол Яков, которого чтят сегодня, в народе считается покровителем мужчин и мужского здоровья. По приметам, эта дата удачна для представителей мужского пола - у них будут удачными все дела.

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Наши предки в праздник 23 октября готовились к зиме - рубили дрова и везли их домой, сажали озимые культуры, готовились к консервации. На улице к этому дню часто наступали настоящие морозы. Украинцы начинали топить печь и зажигали лучину для освещения помещения.

Женщины в эту дату пекли пироги из муки нового урожая. Выпечку раздавали всем родным, в первую очередь - больным. Согласно приметам, такой простой обряд сегодня принесет в семью благополучие и согласие.

Праздник 23 октября подходит для любовных дел, сватания, жениться. Мужу и жене по возможности стоит провести эту дату вместе, чтобы укрепить отношения.

Кто родился 23 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Рожденные сегодня люди по характеру вспыльчивые, эмоциональные, обидчивые. Их одинаково легко расстроить и обрадовать. Именинники этого дня имеют талант к творчеству и спорту. Они азартные и легко ведутся "на слабо".

Что нельзя делать 23 октября

Нельзя давать обещания, которые не сможете выполнить.

В праздник сегодня нельзя одалживать вещи и деньги даже близким людям. В противном случае не надейтесь вернуть одолженное.

Возлюбленным нельзя спорить даже по пустякам, вспоминать старые обиды и выяснять правоту. Всё это приведет к ухудшению отношений.

Неудачная дата для посадки деревьев и пересадки цветов.

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