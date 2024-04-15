Какой церковный праздник отмечают 16 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

16 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святых мучениц Агапию, Ирину и Хионию, а также отмечают день памяти Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери. В народном календаре - Ирина Рассадница. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 16 апреля по старому стилю.

16 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 апреля по новому стилю (26 апреля по старому) - день памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Агапия, Ирина и Хиония были сестрами и жили в III- IV веках возле города Аквилеи (Италии). Девушки рано осиротели, но вели благочестивую христианскую жизнь и отказывали поклонникам, так как хотели посвятить себя Богу. Об этом узнал император Диоклетиан: он велел привести сестер к нему и хотел их судить. Но взглянул на девушек, увидел, как они юны и красивы, и велел им отправляться в Македонию и выбрать себе женихов. Сестры отказались исполнять волю императора и выходить замуж. Тогда их отдали в руки палачей и казнили.

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Ильинско-Черниговская икона Божией Матери, известаня также как Черниговская икона Божией Матери, была написана в 1658 году. Ее автор - иконописец Григорий Дубенский (в монашестве - Геннадий).

Святыня хранилась в Троицком монастыре Чернигова. Согласно преданию, в 1662 году образ Богородицы начал плакать - слезы текли в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля. Вскоре на Чернигов напало войско Крымского хана, и город разорили. Ночью враги ворвались в Троицкий монастырь, забрали всю утварь и опрокинули иконы, но образ Богородицы остался нетронутым - какая-то невидимая сила защитила его. Нечестивцы не смогли попасть и в пещеру преподобного Антония Печерского - в ней укрывалась братия, а в какой-то момент и вовсе обратились в бегство.

Начиная XVII веке стали записывать случаи чудес, происходивших от Ильинской Черниговской иконы: в "Руне орошенном" святителя Димитрия Ростовского подробно описаны 24 чуда исцелений от всевозможных недугов жителей Чернигова и его окрестностей. Список чудес постоянно пополнялся и даже был один случай воскрешения.

Чудотворная икона находилась в Ильинской церкви при пещерах, затем ее поставили в Успенском соборе Елецкого Черниговского женского монастыря. В XIX веке святыня находилась в соборе в летнее время, а на зиму ее переносили в церковь Рождества Христова. В начале XX века зимой икона находилась в Сретенской церкви при архиерейских покоях, а в соборе оставляли икону-заместительницу. Существует мнение, что с 1924 года, после закрытия Троице-Ильинского монастыря, образ был утерян.

Праздник 16 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

О чем говорят приметы на 16 апреля

По погоде в этот день судят, какими будут весна и урожай:

день погожий выдался - весь май такой будет;

ветрено и прохладно - будет так до лета;

проливной дождь в этот день - будет жаркое лето;

гром гремит - к урожаю хлеба;

много подорожника - столько же и урожая будет.

В народном календаре 16 апреля - праздник Ирина Рассадница. Сегодня принято наводить порядок в саду, белить деревья и, если позволяет погода, высаживать рассаду.

Что можно делать 16 апреля

У чудотворной Черниговской иконы случались самые разные чудеса, но преимущественно исцеления от недугов. С молитвами к Божией Матери, люди выздоравливали от слепоты, болезней ног, ревматизма, хронических заболеваний. К Богородице можно обратиться своими словами, а можно словами молитвы.

По народным обычаям, как уже говорили, в этот день можно сажать рассаду овощей - капусты, помидоров, огурцов.

Что нельзя делать 16 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, отказывать в помощи, обижать животных, завидовать и сплетничать. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, в этот день запрещается скоромная пища, но разрешается горячая пища без масла.

Народные приметы не советуют 16 апреля брать в долг и давать взаймы - ни деньги, ни вещи.

16 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василиса, Ирина, Галина, Ника, Леонид, Михаил, Павел и Тимофей.

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