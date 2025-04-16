Сегодняшний праздник полон важных традиций для верующих украинцев.

Сегодняшний имеет немало интересных обычаев и примет, особенно для православных верующих. Мы рассказали, кого нужно поздравить с именинами сегодня, какой праздник 16 апреля наступает в Украине и в мире, и кто родился из знаменитостей.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мучениц Ирины, Агапии и Хионии, а также Черниговской иконы Богоматери. У православных продолжается Страстная неделя, третий день которой называется Великая среда. По старому стилю верующие чествуют игумена Никиту Мидийского.

Читайте в другом материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем нужно помолиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились 16 апреля педагог Кристина Алчевская, общественный активист Юрий Глушко и искусствовед Борис Возницкий.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 16 апреля праздник Всемирный день голоса. Торжество посвящено информированию о проблемах со здоровьем, связанных с голосовыми связками, а также прославлению мастерства вокала.

Другие известные сегодня праздники мира - День спасения слонов, День борьбы с детским рабством, День пижамы на работе, День информированности о стрессе, День банана.

В эту дату родились такие мировые знаменитости: писатель Анатоль Франс, художница Элизабет Виже-Лебрен, актер Чарли Чаплин, Папа Римский Бенедикт XVI, королева Дании Маргете II, актриса Аня Тейлор-Джой.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Ирина Рассадница. Наши предки проводили этот день за работой в саду и в огороде. Дата считается удачной для посадки рассады и саженцев деревьев.

Также у украинцев есть обычаи Великой среды. В этот праздник стоит заняться самоанализом, раскаяться в грехах и дурных поступках. По возможности стоит посетить исповедь и рассказать священнику, что тяготит душу.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают верующие, чтобы не нарушить его запреты. В Великую среду нельзя нарушать пост, грешить, обижать других людей и желать им зла. Запрещено одалживать деньги и личные вещи, иначе одолженное вам не вернут.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если полностью растаял снег и лед, то можно сажать плодовые деревья;

зацвел орешник - пора высаживать картошку;

погода улучшилась - к погожему маю;

прогремел гром - к хорошему урожаю зерна;

дождь в этот день предвещает засушливое лето.

Погода 16 апреля в Украине будет очень теплой. В центральных и восточных областях будет солнечно, в западных - пасмурно и местами дождливо.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

По старому стилю в праздник 16 апреля поздравляют Мартина, Никиту и Феодосию.

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