Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 12 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

12 декабря по новому церковному календарю вспоминают святогоСпиридона Тримифунтского, который имел дар чудотворения. В народном календаре - Спиридонов день.О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 12 декабря по новому календарю (25 декабря по старому) - день памяти святого Спиридона Тримифунтского, исцелявшего от недугов и воскрешавшего людей.

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Спиридон родился и жил на Кипре в III-IV веках. Его родители были земледельцами и скотоводами, поэтому Спиридон с детства был приучен к труду, он пас овец и коз. Так его позже и изображали на иконах - в пастушьей шапочке.

Мальчик был добрым и очень отзывчивым, за что получил дар чудотворения. Он лечил больных, изгонял бесов. Слава о нем дошла до императора Константина, и тот решил назначить Спиридона епископом города Тримифунт.

Со святым Спиридоном связано немало чудес: известно, что он не только исцелял тяжелобольных, но и оживлял умерших. В житии говорится, что святитель молитвами предотвратил последствия страшной засухи на Кипре, он вызвал дождь и исцелил домашних животных, не дав людям погибнуть от голода. Также Спиридон вылечил императора Константина, который умирал от тяжелой болезни. Однажды епископу довелось воскресить умершего младенца - к Спиридону пришла его мать и умоляла вернуть долгожданного ребенка. Святой оживил младенца, а потом вернул к жизни и мать, которая сама чуть не умерла от увиденного.

Сам Спиридон заранее знал о своей смерти. Накануне он много молился и призывал любить Иисуса Христа и своих ближних. Похоронен святитель в храме Святых апостолов, в Тримифунте.

В конце VII века, когда на Кипре случилось арабское нашествие, мощи святителя перенесли в Константинополь, а после захвата города турками честные мощи Спиридона перенесли в Эпир, а азтем на остров Корфу (греч. название острова - Керкира) в Ионическом море. Там они и хранятся сейчас в соборе Святого Спиридона.

Какой церковный праздник 12 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Парамона и еще 370 мучеников. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 12 декабря

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшее время:

небо с утра красное - весь декабрь будет стоять ясная погода;

с утра метель - непогода продержится неделю;

ночью на небе ярко светят звезды - будет похолодание, а если звезды тусклые - наступит оттепель.

В народе 12 декабря - праздник Спиридонов день, Спиридон Солнцеворот. Считается, что в этот день святой Спиридон уже начинает поворачивать солнце к лету и прогоняет зиму.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 декабря церковь выступает против ругани, сквернословия, лени, зависти, лжи. Не следует отказывать в помощи и милостыне.

Продолжается Рождественский пост - для тех, кто придерживается его, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит носить старые вещи - это к нищете и неудачам, а также отправляться в дорогу. Также на Спиридона опасаются идти в лес - считается, что можно ненароком разбудить медведя.

Что можно делать 12 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Спиридону - молятся о здоровье детей, родителей, просят содействия в браке. Считается, что святитель способен помочь людям, которых несправедливо осудили или обвинили, оберегает от тревоги, нищеты и болезней.

В этот день в старину старались не работать, делали небольшую передышку. Днем ненадолго проветривали дом - чтобы воздух и солнце прогнали зло и беды.

Кто отмечает день ангела 12 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр и Спиридон.

По старому стилю день ангела у Даниила, Дениса, Ивана, Николая, Парамона, Сергея, Федора.

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