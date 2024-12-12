Народный праздник 12 декабря известен под названиями Спиридон-солнцеворот, Спиридонов день, Парамон Зимоуказатель, Парамонов день.

Наши предки 12 декабря старались не уходить далеко от дома и занимались домашними делами. Узнайте, какой сегодня праздник наступает у украинцев, какие есть традиции на счастье и что строго запрещено делать.

Что отмечаем 12 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят святого Спиридона Тримифунтского и священномученика Александра Иерусалимского. По старому календарю чествуют мученика Парамона. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 12 декабря отмечают христиане.

Наши предки в этот день не уезжали далеко от дома из-за боязни плохой погоды. Дата считается неудачной для поездок, поскольку дороги покрывались мокрым снегом и гололедом, а лед на водоемах был тонким. Помимо непогоды боялись также заболеть.

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Женщины 12 декабря выпекали в печи хлеб из пшеничной, ржаной, гречневой муки, а также готовили блины и лепили вареники. По приметам, домашние блюда из теста сегодня принесут достаток и благополучие. Остатки выпечки отдавали курицам, чтобы лучше неслись.

В целом праздник сегодня считается удачным для любых дел по дому - ремонта, уборки, починки сломанных предметов. Однако эта дата не подходит для крупных покупок.

Кто родился 12 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня жизнерадостные, ответственные, целеустремленные. Долго не сидят на месте и стремятся к постоянному саморазвитию. Не любят, когда ими командуют. Следят за своей физической формой и гигиеной, очень чистоплотные.

Что нельзя делать 12 декабря

В праздник 12 декабря не стоит ходить в лес, горы, на реку и в другие дикие места.

Больным людям нельзя ругаться и участвовать в конфликтах.

Неудачная дата для рыбалки и охоты.

Несчастливый день для финансовых сделок, крупных покупок и других важных денежных дел.

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