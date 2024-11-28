Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 29 ноября по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Парамона и еще 370 мучеников. В народе день прозвали Парамонов. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 29 ноября по новому календарю (12 декабря по старому) - день памяти святого Парамона и еще 370 мучеников.

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О великомученике Парамоне известно немного. Он жил в III веке, во времена императора Деция Траяна и гонений на христиан. Правитель восточных областей Аквиан отличался особой жестокостью - по его распоряжению в темницу бросили 370 христиан, которые отказались делать жертвоприношения идолам. Заключенных пытали и истязали, пытаясь заставить отречься от веры. Тогда Парамон, будучи простым жителем, выступил перед императором, пытаясь добиться, чтобы перестали мучить людей. Но после этого сам оказался в тюрьме. Вместе с другими он стоически вынес все муки, отказываясь отречься от веры в Христа, и в конце концов всех христиан казнили.

Какой церковный праздник 29 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти одного из 12 апостолов Христа Левия Матфея. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 29 ноября

По приметам дня судят, какой будет зима:

сильный ветер в этот день - к холодной зиме;

снег выпал - декабрь будет теплым;

дождь пошел - вся зима будет теплой и с оттепелями;

облака низко плывут - скоро выпадет снег и начнется стужа;

дорогу замело - снег не растает до весны.

В народе 29 ноября - праздник Парамонов день, Парамон Зимоуказатель. В старину в это время обычно было много снега и приходилось чистить крыши - это нужно было делать исключительно вениками и метлами, считалось, что лопатой можно случайно смахнуть удачу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 29 ноября церковь не одобряет ругани, зависти, жадности, лени, отчаяния, нельзя обижать людей и животных и отказывать в помощи.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует делать уборку и выносить мусор - чтобы не вынести из дома благополучие и удачу. Также нельзя делиться своими планами, расскажешь - можешь забыть о них навсегда. День неблагоприятен для переезда.

Что можно делать 29 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах к святому просятукрепить веру и дух, душевного спокойствия, здоровья, благополучия в семье.

На Парамона принято готовить постную выпечку, а предприимчивые хозяйки старались пойти к соседям и хоть что-нибудь одолжить: согласно примете, после этого деньги сами найдут дорогу в дом.

Кто отмечает день ангела 29 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

По старому стилю день ангела у Матвея, Дмитрия, Ивана, Василия, Михаила, Виктора.

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