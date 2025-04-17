Какой церковный праздник отмечают верующие 18 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

18 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Иоанна Солунского и святителя Космы. Сегодня же - Великая пятница Страстной недели. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 апреля (1 мая по старому стилю) - день памяти преподобного Иоанна Солунского и святителя Космы, епископа Халкидонского.

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Иоанн родился в конце VIII века. Юношей он стал учеником преподобного Григория Декаполита и принял от него иноческий постриг в Солунском монастыре.

Когда наступили гонения христиан, инициированные императором Львом Армянином, Иоанн вместе с Григорием Декаполитом и Иосифом Песнописцем отправились в Константинополь. Там они начали борьбу с иконоборческой ересью (эта ересь не признавала иконы и сжигала святые образы, а тех, хто хранил их, бросали в тюрьмы и казнили).

Григория, Иосифа и Иоанна преследовали, но они, невзирая на это, несколько лет проповедовали почитание икон. Григорий Декаполит умер в 820 году, вскоре за ним - и преподобный Иоанн. Иосиф Песнописец перенес их мощи в церковь святителя Николая Чудотворца, которую сам же и построил.

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Святитель Косма жил в IX веке. В молодости он ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Со временем его рукоположили в сан епископа Халкидонского.

Иконоборцы продолжали преследовать христиан, и Косме пришлось защищать веру от еретиков. Он не подчинился указу императора Льва Армянина и не убрал из храмов святые иконы. За это Косму изгнали из кафедры и отправили в ссылку.

Позже император вернул епископа, надеясь, что тот примет его сторону. Увы, этого не случилось: святитель Косма вместе со своим помощником, преподобным Авксентием, продолжил отстаивать почитание икон. От постоянных гонений епископ сильно ослабел и умер в 816 году.

Какой церковный праздник 18 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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Сегодня - Великая пятница Страсной недели, известна также как Страстная пятница. Она считается у христиан самым скорбным днем - в пятницу распяли Христа.

В этот день на службе в храмах вспоминают страдания Спасителя, а из алтаря выносят плащаницу - ткань с изображением Христа, лежащего в гробе.

О чем говорят приметы на 18 апреля

В народе 18 апреля - праздник Кузьма-огородник. День прозвали в честь святого Космы Халкидонского.

В этот день особое внимание обращали на погоду:

если сегодня тепло - конец месяца будет холодным;

погода меняется - к сухому лету;

кукушка закуковала - время сеять лен;

сильный дождь пошел - можно собираться на рыбалку.

Считается, что это благоприятный день, чтобы сеять морковь и свеклу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 апреля нельзя начинать ссоры, скандалить, сплетничать и клеветать, а также обижать кого-либо и отказывать в помощи. День следует провести как можно спокойнее, найти время для молитвы.

Продолжается Великий пост, в Страстную пятницу верующие стараются держать строгий пост - ничего не едят до выноса плащаницы в церкви. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит в этот день много спать - можно проспать свое счастье. Также в народе считается, что в Страстную пятницу лучше не иметь дела с огородом и садом и копать землю, хотя день и считается благоприятным.

Что можно делать 18 апреля

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к преподобному Иоанну, как к ходатаю за нас перед Богом - просят помощи в борьбе с соблазнами, защиты от клеветы, а также справиться с разного рода зависимостями (алкоголизмом, наркоманией). Святой Косма считается покровителем огородников - ему молятся о хорошем урожае.

Как уже говорили, Страстную пятницу нужно посвятить духовному очищению и покаянию. Если есть возможность, то можно пойти в церковь или же помолиться дома.

В церкви запрета на работу нет, но все же считается, что тяжелую работу лучше перенести на другой день. 18 апреля собирают лекарственные травы в поле или лесу. Попасть сегодня под дождь - хороший знак, который сулит здоровье.

Кто отмечает день ангела 18 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

По старому стилю день ангела у Алексея, Георгия, Марка, Николая, Платона, Семена, Феодула.

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