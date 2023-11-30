Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

1 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Наума - одного из 12 малых пророков. В народном календаре - Наумов день.О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 1 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

1 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 декабря (14 декабря по старому стилю) - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков и покровителя людей, которые занимаются умственным трудом.

Наум жил в VIII-VII веках до н.э. в Израиле. О нем сохранилось мало информации. Известно, что он входит в число 12 малых пророков - ветхозаветных авторов книг пророчеств. Малыми пророков называют потому, что объем их книг меньше, чем те, которые написаны четырьмя великими пророками - Исайей, Иеремией, Иезекиилем и Даниилом.

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Основная часть пророчеств Наума рассказывает о гибели главного города ассирийцев - Ниневии, которых Господь покарал за идолопоклонничество, разврат и колдовство. Накануне этого ниневийцы покаялись, услышав о пророчестве еще одного малого пророка Ионы. Но вскоре вернулись к прежнему образу жизни, за что и были наказаны.

Наум предсказал, что будет роковое наводнение. Так и произошло: сначала Ниневию окружили войска мидийского и вавилонского царей и держали в осаде три года. Но потом произошел разлив реки Тигр, вода подмыла стены города, войска ворвались в Ниневию и разрушили ее. Царь Ниневии Сарданапал, понимая, что спастись не удастся, приказал разжечь большой костер - туда бросили царские сокровища, и он сам шагнул в огонь.

Праздник 1 декабря по старому стилю - день памяти мучеников Платона и Романа. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 18 ноября.

О чем говорят приметы на 1 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода зимой:

погода суровая в этот день - вся зима будет холодной;

в доме появился комар или муха - будет оттепель;

вороны гуляют по земле - к потеплению;

круги вокруг месяца - скоро будет мороз.

В народном календаре 1 декабря - праздник Наумов день, Наум Грамотник. В старину в это время у детей начиналась учеба.

Что нельзя делать 1 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться и ругаться;

нарушать правила поста;

отказывать в помощи и милостыне.

По народным приметам в этот день не следует хвастаться успехами в учебе, а также хвалить за успехи - считается, что после таких похвал человеку учеба будет даваться туго. Еще один запрет дня, который дошел и до нашего времени - нельзя есть во время чтения, можно "заесть" ум.

Что можно делать 1 декабря

Святому пророку Науму молятся в сложных ситуациях, просят помощи в учебе, семейных делах. В старину в этот день шли в храм всей семьей - считалось, что помолившись в день памяти пророка, можно получить благословение на учебу.

Традицией этого дня было дарить подарки учителям, правда, тогда подарки были немного другими, нежели современные - учителю преподносили каравай или вручали что-то еще съедобное.

День Наума - хорошее время для начинаний, все, начатое сегодня, будет успешным.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день положено сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

1 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Наум, Порфирий.

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