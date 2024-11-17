Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 18 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

18 ноября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Платона и Романа.Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 ноября по новому календарю (1 декабря по старому) - день памяти мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского, пострадавших за веру в Христа.

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Платон и Роман жили в IV веке.

Платон родился в Анкире, в семье христиан и воспитывался в христианских традициях. Уже в юном возрасте он проповедовал православие среди язычников, за что был схвачен по приказу правителя Агриппина. Тот потребовал у Платона отречься от веры, но юноша наотрез отказался и был брошен в тюрьму. Там его пытали, но Платон объявил голодовку и 18 дней сидел без пищи. Когда палачи поняли, что не смогут сломить волю христианина, то приговорили его к казни.

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Роман жил в период правления императора Максимилана и служил диаконом в храме Кесарии Палестинской. Это были времена гонений на христиан, поэтому Роман был вынужден переселиться в Антиохию, где начал проповедовать. Когда правитель Антиохии задумал разрушить христианский храм, то Роману вместе с другими верующими удалось его отстоять. Но когда позже, на одном из языческих праздников, диакон обличил идолопоклонство, его схватили. Диакона хотели сжечь на костре, но внезапный ливень загасил огонь. Тогда мученика приговорили к казни.

Какой церковный праздник 18 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Галактиона и Епистимии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 18 ноября

По приметам дня можно узнать, какими будут погода в ближайшее время и зима:

снег выпал - зима тоже будет снежной;

деревья стоят в инее - к скорой оттепели;

ветер дует северный - скоро похолодает;

луна в дымке - к затяжному ненастью.

В народе прозвали 18 ноября праздник Платон и Роман Зимоуказатели. Считается, какая погода установится в эот день, такой будет и вся зима - "Платон да Роман кажут зиму нам".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 ноября, как и в любой другой день, не следует гневаться, лениться, отчаиваться, отказывать в помощи, совершать другие грехи. Для тех, кто поститься, во время поста есть ограничения в пище - ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: устраивать веселье и разрешать гостям мыть посуду, а также отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 18 ноября

В православный праздник сегодня у святых Платона и Романа просят помощи благополучно пережить зиму, вырастить хороший урожай. Святых почитают как помощников в денежных делах - к ним обращаются с просьбами о материальном благополучии. Также святые Платон и Роман оберегают супружеский союз.

В народе день считается благоприятным для повседневных дел, можно заниматься поделками, рукоделием, стиркой. Также в старину верили, что для того, чтобы в семье были покой и достаток, то сегодня нужно есть только из деревянной посуды.

Кто отмечает день ангела 18 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Платон, Роман.

По старому стилю день ангела у Григория, Гавриила, Тимофея, Памфила, Тихона, Галактиона.

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