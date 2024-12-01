Народный праздник 1 декабря известен под названиями Наумов день, Наум Грамотник, Роман Зимоуказатели

1 декабря издавна считается удачным днем для творчества, рукоделия и учебы. Узнайте, какой сегодня праздник отмечается в Украине, чего нельзя делать и как счастливо встретить день.

Что отмечаем 1 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня в Украине отмечают День работников прокуратуры, а также День борьбы со СПИДом.

По новому стилю верующие чтят пророка Наума и праведного Филарета Милостивого. По старому календарю чествуют мучеников Платона и Романа. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 1 декабря отмечают христиане.

Видео дня

Праздник сегодня считается удачным для любого творчества и рукоделия. Сделанные вручную изделия обязательно получатся аккуратными. А если их продать, то можно много заработать.

1 декабря наши предки занимались учебой - изучали новые навыки, читали книги, осваивали науку. Зажиточные семьи приглашали на дом учителей. Это хорошая дата для любого интеллектуального труда.

В этот день нужно выучить какой-то навык или попрактиковаться в новом деле. Тогда человек будет счастлив и успешен весь следующий год.

Сегодня можно поздравить родных и друзей с первым днем зимы. Согласно народным приметам, погода в этот день определит, каким будет весь зимний период.

Кто родился 1 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня талантливые, упорные, уверенные в себе. Стремятся к постоянному умственному и духовному развитию. Требовательны к себе и довольствуются лишь лучшим результатом.

Что нельзя делать 1 декабря

Запрещено есть и пить из посуды с трещинами.

Не стоит жаловаться на свою судьбу и проблемы, иначе неприятностей станет ещё больше.

Праздник 1 декабря не удачный для важных дел, подписания договоров, трудоустройства.

Не стоит никому одалживать деньги и личные вещи, иначе одолженное вам не вернут.

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