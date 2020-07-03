Именинники 3 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

По церковному православному календарю в этот день отмечаются 8 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 3 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечается 10 именин: 8 мужских и 2 женских.

Именины 3 июля 2020: мужские имена

В третий день июля именины отмечают те мужчины, кто при крещении получил следующие имена:

Андрей – от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос (в переводе означает "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный");

Афанасий – от древнегреческого имени Атанасиос, которое происходит от слова Атанатос (то есть "бессмертный");

Глеб – от древнескандинавского Готлиб (то есть "наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов"), от древнегерманского Gottlieb (got - "бог" + lieb - "любовь"), от славянских слов глоба, глыба ("шест") или глеба ("почва", "земля");

Дмитрий – от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Иван – от древнееврейского имени Йоханан (что означает "Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Лука – от латинского lux (то есть "свет");

Фома – от имени Томас, которое происходит от древнееврейского теом ("близнец");

Ян – польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан (в переводе – "Яхве милостив").

Именины 3 июля 2020: женские имена

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Рожденных в этот день девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровителя, стоит назвать одним из указанных имен:

Инна – от латинского "inno" (что означает "плавающая", "течь", "плавать", "течь", "бурный поток");

Римма – от названия города Рима ("римлянка"), в переводе с древнееврейского языка – "яблоко".

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