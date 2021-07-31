Сегодня верующие отмечают несколько православных праздников.

Самые важные - это день Калужской иконы Божией Матери, день памяти мученика Емилиана и преподобного Иоанна Многострадального. Народный праздник 31 июля назвается “Емельян” или “Омелянов день”.

В 1748 году в селе Тинькове рядом с Калугой в доме помещика произошло явление иконы. Две служанки перебирали его вещи, и одна из них - Евдокия - позволила себе непристойные ругательства. Подруга стала ее одергивать и среди вещей нашла сверток, внутри которого был холст с изображением женщины в темном одеянии. Служанка решила, что это монахиня и пригрозила подруге гневом игумении.

Вторая служанка проигнорировала совет и плюнула на лик. В тот же миг ее сразил припадок и она упала без чувств. На следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и рассказала о поведении их дочери. Велела совершить молебен и больную окропить освященной водой. После ритуала девушка выздоровела, а помещик забрал икону в свой дом.

День празднования Калужской иконы отмечается 15 сентября - в память об избавлении от моровой язвы в 1771 году. 25 октября - в память спасения Калуги от нашествия французов в 1812 году. 31 июля - в благодарность Божией Матери за охранение от холеры. Празднование совершается также и в 1-ое воскресение Петрова поста.

Какой церковный праздник 31 июля - день памяти мученика Емелиана

Пострадал во время гонения на христиан при правлении Юлиана Отступника. Указ императора гласил, что всех христиан необходимо убить. Сановник Капитолин был направлен в город Доростол, где жил Емилиан, и зачитал указ на площади. Жители утверждали, что христиан в городе нет.

Читайте такжеИменинники 31 июля: у кого именины и какое имя дать ребенкуЮноша был рабом градоначальника и тайным христианином. Вскоре он проник в языческое убежище, разбил молотком изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Язычники обнаружили капище разрушенным, поймали невинного христианина и стали избивать его. Тогда Емелиан признался в содеянном.

Мученика схватили, долго били, а потом осудили на сожжение. Но Емелиан не горел в огне, зато пламя охватило язычников. Костер угас, святой Емилиан лег на догоравшие угли и с молитвой предал дух свой Господу.

Церковный праздник 31 июля - день памяти Преподобного Иоанна Многострадального

С юношества Иоанн мучился зовом плоти и эта похоть ему не давала покоя. Не помогало ничего - ни тяжелые вериги, ни молитва, ни голод. Тогда он пошел в пещеру и стал молиться святому. Тот благословил его на отшельничество, молитву и избавление от грехов.

Иоанн поселился в пещере и только через 30 лет поборол плотскую страсть. Святой воин Христов выкопал яму и с наступлением Великого поста влез в нее и засыпал себя землей до плеч. Весь пост он провел в таком положении, но жар страсти по-прежнему не покидал его многотрудную плоть. Враг спасения навел на подвижника страх, желая выгнать его из пещеры: страшный змей, дыша пламенем, осыпая искрами, пытался поглотить святого.

Святой стал молиться Господу и вопрошать, зачем тот покинул его. Христос ответил: “Крепким и сильным слугам назначает господин тяжелую работу, а немощным и слабым - легкую”.

Умер Иоанн около 1160 года, победив свои слабости.

Приметы 31 июля

какая погода будет 30 и 31 июля - такой же будет осень;

31 июля стоит жара - зима будет суровой и холодной;

пожелтели листья березы - осень будет ранней;

мухи больно кусают - к плохой погоде.

Этот праздник еще называют "Воробьиные ночи". А все потому, что в это время часто бывали ночные грозы. Воробьи пугались грома, слепящих молний, вылетали из своих укрытий и летели, что называется, куда глаза глядят.

Что можно делать 31 июля

В бане было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Для хозяек Омельянов день был началом поры заготовок. Варенья, соленья, компоты – все это женщины начинали запасать на зиму.

Что нельзя сегодня делать

Наши предки верили, что нельзя заходить в баню с нагрудным крестом - дух банника может обидеться и задушить. Не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца и подметать полы в доме.

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Автор: Кристина Кащавцева