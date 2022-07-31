Христиане отмечают церковный праздник 31 июля в честь мученика Емилиана Доростольского.
В последний день июля наши предки заканчивали уборку ржи. Те, кто уже закончил работу в поле, сегодня отдыхали и набирались сил. На поле приглашали священников, чтобы они освятили землю. Также в этот день мыли серпы и лопаты святой водой, чтобы инструменты дольше служили.
Последний день июля считается очень удачным для приготовления консервированных овощей и фруктов, варенья, компотов и другой консервации на зиму. Наши предки заметили, что приготовленные в этот день заготовки получаются очень вкусными и никогда не взрываются.
Вечером 31 июля всей семьей ходили в баню и хорошенько парились. Чтобы снять усталость, обмахивались вениками из ржаных колосьев, а боли в спине снимали березовым веником.
Что нельзя делать 31 июля
- В этот день нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.
- Находясь в бане, нельзя материться и пить спиртное. Наши предки опасались, что это может разозлить банника - духа, который обитает в бане.
Приметы погоды 31 июля
- Гром в этот день сулит ливень.
- Какая погода сегодня, такой будет вся осень. Если пошел дождь, то осень будет дождливой.
- Если день жаркий, то декабрь будет холодным.
- Дрозды продолжают петь - к поздней осени.
- Если шишки на елке расположены только сверху, то зима будет поздней.
- Листья на верхушке березы начало желтеть - к ранней осени.