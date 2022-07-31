Народный праздник 31 июля имеет названия Емельян, Омельянов день, Омельяны.

Христиане отмечают церковный праздник 31 июля в честь мученика Емилиана Доростольского.

В последний день июля наши предки заканчивали уборку ржи. Те, кто уже закончил работу в поле, сегодня отдыхали и набирались сил. На поле приглашали священников, чтобы они освятили землю. Также в этот день мыли серпы и лопаты святой водой, чтобы инструменты дольше служили.

Последний день июля считается очень удачным для приготовления консервированных овощей и фруктов, варенья, компотов и другой консервации на зиму. Наши предки заметили, что приготовленные в этот день заготовки получаются очень вкусными и никогда не взрываются.

Вечером 31 июля всей семьей ходили в баню и хорошенько парились. Чтобы снять усталость, обмахивались вениками из ржаных колосьев, а боли в спине снимали березовым веником.

Что нельзя делать 31 июля

В этот день нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья. Находясь в бане, нельзя материться и пить спиртное. Наши предки опасались, что это может разозлить банника - духа, который обитает в бане.

Приметы погоды 31 июля

Гром в этот день сулит ливень.

Какая погода сегодня, такой будет вся осень. Если пошел дождь, то осень будет дождливой.

Если день жаркий, то декабрь будет холодным.

Дрозды продолжают петь - к поздней осени.

Если шишки на елке расположены только сверху, то зима будет поздней.

Листья на верхушке березы начало желтеть - к ранней осени.

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