28 августа в церкви отмечают одни из 12 важнейших праздников - Успение Пресвятой Богородицы. В народе он получил название Первая Пречистая. О традициях и запретах этого дня - в материале.
28 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
Успение Пресвятой Богородицы - тихий и светлый праздник, который завершает годовой круг двунадесятых праздников.
В конце земной жизни Дева Мария жила в Иерусалиме. Она часто бывала на Голгофе - месте распятия сына, и молилась. Однажды ей явился архангел Гавриил и рассказал о ее скорой смерти, но наставил не бояться, так как впереди ее ждет вечная жизнь на Небесах. И вручил Марии ветвь от райского дерева, которую нужно было нести перед гробом при погребении.
Этот день называют "успение", так как Пресвятая Богородица не умерла в привычном понимании этого слова, а уснула, на церковнославянском - "успела". Перед смертью Богородицы в Иерусалим были доставлены все апостолы, кроме одного, Фомы. Они отнесли тело Богородицы в Гефсиманский сад, где Мария завещала похоронить себя - между гробами Ее родителей и супруга Иосифа Обручника. Во время погребения явился Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.
Когда спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома, то он попросил отвалить камень от гробницы Божией Матери, чтобы попрощаться с ней. Но тела Богородицы в пещере не обнаружили - Господь воскресил и вознес ее тело в Рай.
Смысл праздника - показать, что ничто не кончается со смертью, это лишь переход из земной жизни в вечную. Успение Пресвятой Богородицы имеет и второе название - богородичная Пасха. В этот день в храмах выносят плащаницу Богоматери, на второй или третий день совершается чин погребения Богородицы. С плащаницей верующие обходят вокруг храма.
Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) праздновать его будут 15 августа.
Народные приметы на 28 августа
По приметам дня определяли, какими будут осень и зима:
- если день солнечный и теплый - бабье лето будет прохладным;
- радуга в этот день - осень будет теплой и солнечной;
- много паутины - зимой будет мало снега;
- дождь пошел - такая погода будет до конца сентября;
- туман в этот день - к урожаю грибов.
В народном календаре 28 августа - праздник Успение, Первая Пречистая. Это один из любимых в народе праздников, когда чествуют матушку-землю. Время с Успения до 11 сентября считается молодым бабьим летом.
28 августа - что сегодня нельзя делать
На этот праздник есть несколько строгих запретов:
- запрещается работать, особенно выполнять женскую работу - убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием;
- запрещено ругаться, выяснять отношения;
- запрещено брать в руки режущие предметы, жечь костры, веселиться;
- нельзя стричь волосы - можно "отрезать свою судьбу";
- нельзя ходить босиком - считается, что пролитые по Богородице слезы делают землю горькой и от этого можно заболеть.
В этот праздник категорически запрещено сквернословить - считается, что за это Бог наказывает заиканием, немотой или потерей памяти.
Что можно делать 28 августа
В этот праздник хорошо пойти в церковь, поставить свечку. Если нет такой возможности - помолиться Богородице дома, попросить ее о здоровье и благополучии для себя и родных. Самое главное - не держать ни на кого зла. Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год - нужно лишь искренне помолиться и покаяться.
По традиции в храмах на этот праздник освящают зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола. В народе на Успение существовала традиция дожинок: до праздника в поле оставляли несжатый сноп. Каравай, испеченный из муки из этого снопа, считался целебным, кусочек его следовало попробовать каждому, а часть оставляли в укромном месте - как оберег, чтобы отвел голод и болезни.
В этот день также существует традиция щедро одаривать нищих. Можно делать заготовки на зиму. Заканчивается Успенский пост и с этого дня начинается пора свадеб.