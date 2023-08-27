Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

28 августа в церкви отмечают одни из 12 важнейших праздников - Успение Пресвятой Богородицы. В народе он получил название Первая Пречистая. О традициях и запретах этого дня - в материале.

28 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Успение Пресвятой Богородицы - тихий и светлый праздник, который завершает годовой круг двунадесятых праздников.

В конце земной жизни Дева Мария жила в Иерусалиме. Она часто бывала на Голгофе - месте распятия сына, и молилась. Однажды ей явился архангел Гавриил и рассказал о ее скорой смерти, но наставил не бояться, так как впереди ее ждет вечная жизнь на Небесах. И вручил Марии ветвь от райского дерева, которую нужно было нести перед гробом при погребении.

Видео дня

Этот день называют "успение", так как Пресвятая Богородица не умерла в привычном понимании этого слова, а уснула, на церковнославянском - "успела". Перед смертью Богородицы в Иерусалим были доставлены все апостолы, кроме одного, Фомы. Они отнесли тело Богородицы в Гефсиманский сад, где Мария завещала похоронить себя - между гробами Ее родителей и супруга Иосифа Обручника. Во время погребения явился Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.

Когда спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома, то он попросил отвалить камень от гробницы Божией Матери, чтобы попрощаться с ней. Но тела Богородицы в пещере не обнаружили - Господь воскресил и вознес ее тело в Рай.

Смысл праздника - показать, что ничто не кончается со смертью, это лишь переход из земной жизни в вечную. Успение Пресвятой Богородицы имеет и второе название - богородичная Пасха. В этот день в храмах выносят плащаницу Богоматери, на второй или третий день совершается чин погребения Богородицы. С плащаницей верующие обходят вокруг храма.

Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) праздновать его будут 15 августа.

Народные приметы на 28 августа

По приметам дня определяли, какими будут осень и зима:

если день солнечный и теплый - бабье лето будет прохладным;

радуга в этот день - осень будет теплой и солнечной;

много паутины - зимой будет мало снега;

дождь пошел - такая погода будет до конца сентября;

туман в этот день - к урожаю грибов.

В народном календаре 28 августа - праздник Успение, Первая Пречистая. Это один из любимых в народе праздников, когда чествуют матушку-землю. Время с Успения до 11 сентября считается молодым бабьим летом.

28 августа - что сегодня нельзя делать

На этот праздник есть несколько строгих запретов:

запрещается работать, особенно выполнять женскую работу - убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием;

запрещено ругаться, выяснять отношения;

запрещено брать в руки режущие предметы, жечь костры, веселиться;

нельзя стричь волосы - можно "отрезать свою судьбу";

нельзя ходить босиком - считается, что пролитые по Богородице слезы делают землю горькой и от этого можно заболеть.

В этот праздник категорически запрещено сквернословить - считается, что за это Бог наказывает заиканием, немотой или потерей памяти.

Что можно делать 28 августа

В этот праздник хорошо пойти в церковь, поставить свечку. Если нет такой возможности - помолиться Богородице дома, попросить ее о здоровье и благополучии для себя и родных. Самое главное - не держать ни на кого зла. Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год - нужно лишь искренне помолиться и покаяться.

По традиции в храмах на этот праздник освящают зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола. В народе на Успение существовала традиция дожинок: до праздника в поле оставляли несжатый сноп. Каравай, испеченный из муки из этого снопа, считался целебным, кусочек его следовало попробовать каждому, а часть оставляли в укромном месте - как оберег, чтобы отвел голод и болезни.

В этот день также существует традиция щедро одаривать нищих. Можно делать заготовки на зиму. Заканчивается Успенский пост и с этого дня начинается пора свадеб.

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