15 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечают большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы, а также день памяти иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской. В народе день получил название Первая Пречистая. Рассказываем о традициях и приметах 15 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
15 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
15 августа по новому церковному календарю (28 августа по старому) - Успение Пресвятой Богородицы, а также день памяти Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы.
Успение Пресвятой Богородицы - тихий и светлый праздник, который завершает годовой круг двунадесятых праздников и знаменует уход из земной жизни Девы Марии. Об этом повествует икона Успения Пресвятой Богородицы.
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Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы - одна из древнейших святынь. Согласно преданию, сама Богородица во Влахернском храме вручила эту икону четырем строителям Успенского собора Киево-Печерской Лавры. В 1073 году они отдали святыню Антонию и Феодосию Печерским.
На протяжении долгого времени, в XVII-начале XX веков икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры над Царскими вратами. К заступничеству Богородицы через икону в Киеве прибегали во время осады Чигирина турками и татарами в 1677 году. В Успенском соборе образ находился до Великой Отечественной войны, а во время немецко-фашистской оккупации Киева его передали в Музей западного и восточного искусства. В январе 1944 года икону и другие святыни вывезли в Восточную Пруссию. По некоторым свидетельствам, икона Богородицы погибла в феврале 1945 года около Кенигсберга.
Сейчас в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры находится список (копия) образа, написанный в первой половине XIX века.
Церковный праздник 15 августа по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти первомученика Стефана, папы Римского.
О чем говорят приметы на 15 августа
По приметам дня можно определить, какими будут осень и зима:
- день солнечный и теплый - бабье лето будет прохладным;
- радуга появилась в этот день - к теплой осени;
- много паутины - зимой будет мало снега;
- дождь пошел - весь сентябрь будет с дождями;
- туман выпал - к урожаю грибов.
В народном календаре 15 августа - праздник Первая Пречистая. Это один из любимых праздников, когда чествуют матушку-землю. Всего есть три Пречистые - 15 (28) августа, 7 (21) сентября и 1 (14) октября. В народе говорят: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает". Народный праздник 15 августа известен также как Степан-сеновал, Степанов день.
Что нельзя делать 15 августа
15 августа церковь выступает против ругани, злости, сплетен и клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. В большой праздник запрещается работать, особенно выполнять женскую работу - убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, не следует брать в руки режущие предметы, жечь костры, веселиться, стричь волосы.
Категорически запрещено сквернословить - считается, что за это Бог наказывает заиканием, немотой или потерей памяти. Также в народе говорят, что в этот день нельзя ходить босиком по росе - по поверью, это пролитые по Богородице слезы, которые делают землю горькой и от этого можно заболеть.
Что можно делать 15 августа
В этот праздник хорошо пойти в церковь или помолиться Богородице дома - попросить ее о здоровье и благополучии для себя и родных. Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год - нужно лишь искренне помолиться и покаяться.
К святому образу Успения Богородицы обращаются с любыми прошениями, часто просят об исцелении от физических и душевных болезней. Икона помогает укрепить веру, избавиться от греховных помыслов и пагубных пристрастий.
По традиции в храмах на этот праздник освящают зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола. В народе на Успение существовал обычай щедро одаривать нищих. Также с этого дня начинается пора свадеб.
15 августа - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю по старому стилю празднуют Василий, Иван, Кирилл, Никодим, Платон, Роман, Стефан, Федор.