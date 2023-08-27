Праздник 28 августа у православных верующих посвящен концу земной жизни Девы Марии. Мирная естественная смерть в христианстве называется Успением, поэтому праздник получил название Успение Пресвятой Богородицы. В христианстве этот день считается скорее радостным, чем грустным, ведь Богородица попала в Небесное Царство и навечно воссоединилась там со своим Сыном.
Наши предки в этот народный праздник обязательно шли в церковь и молились Богородице. Дева Мария считается в основном покровительницей женщин, в первую очередь - беременных и матерей. Ей молятся о семейном счастье, крепком браке, здоровье детей, а также о благословении мужа-военного. В церковь в эту дату несли хлеб, зерно и сезонные продукты для освящения.
Народный праздник 28 августа у украинцев считался окончательным днем завершения сенокоса. На полях к этому празднику уже было убрано. А если кто-то не успевал убрать сено, то ему помогали всем селом. По случаю Успения и конца жатвы в селах устраивали большой пир, на который каждый житель приносил угощение и выпивку.
На пиру молодежь присматривала себе пару, поскольку с Успения начиналась пора свадеб. В давние времена говорили, что если девушка с Успения до Покровы не выйдет замуж, то ещё целый год будет сидеть в девках.
28 августа - очень удачная дата для рукоделия, творчества, изготовления посуды, ковров и одежды. Все изделия, сделанные в эту дату, получатся красивыми и долго прослужат.
28 августа - знак Зодиака
Рожденные 28 августа люди по знаку Зодиака - Девы. Именинники этого дня по характеру спокойные и строгие. Они очень рациональные и приземленные, редко витают в облаках. Объективные и самокритичные. Чаще склонны к точным наукам, а не к творчеству. Много читают и являются очень интересными собеседниками.
Что нельзя делать 28 августа
На Успение Пресвятой Богородицы существует немало запретов - как церковных, так и народных.
- Нельзя желать зла другим людям, замышлять плохие вещи, завидовать, мстить.
- На Успение земля - именинница, поэтому её запрещено копать и рыхлить, втыкать в неё палки, разводить костры и выливать отходы в землю. Неуважительное отношение к почве приведет к неурожаю и частым болезням.
- Нельзя ходить босиком по земле и траве в этот день, поскольку роса, по поверьям, является слезами по Богородице и её нельзя снимать.
- В эту дату не стоит надевать каблуки и любую неудобную обувь, а также заниматься травмоопасным спортом, поскольку травмы ноги будут долго заживать.
- В такой большой праздник лучше не заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, стиркой.
- Женщинам нельзя стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде, чтобы не навлечь на себя беду.
Этот день лучше провести в церкви или вместе с родными.
Приметы погоды 28 августа
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Полевые цветы пахнут сильнее обычного - к ухудшению погоды.
- Если на деревьях появилось много паутины, то зима будет ранней и холодной. А если паутина летает по воздуху, то бабье лето будет жарким и долгим.
- Гроза 28 августа предвещает раннюю осень с частыми дождями.
- Мухи стали агрессивными и приставучими - к похолоданию.
- Утром небо пасмурное - к вечеру погода испортится.
- Если на Успение появилась радуга, то осень будет теплой и затяжной, а зимние заморозки - поздними.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.
Напомним, что сегодня также в 32-ой раз отмечается День Независимости Украины.