Народный праздник 28 августа известен под названием Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник 28 августа у православных верующих посвящен концу земной жизни Девы Марии. Мирная естественная смерть в христианстве называется Успением, поэтому праздник получил название Успение Пресвятой Богородицы. В христианстве этот день считается скорее радостным, чем грустным, ведь Богородица попала в Небесное Царство и навечно воссоединилась там со своим Сыном.

Наши предки в этот народный праздник обязательно шли в церковь и молились Богородице. Дева Мария считается в основном покровительницей женщин, в первую очередь - беременных и матерей. Ей молятся о семейном счастье, крепком браке, здоровье детей, а также о благословении мужа-военного. В церковь в эту дату несли хлеб, зерно и сезонные продукты для освящения.

Народный праздник 28 августа у украинцев считался окончательным днем завершения сенокоса. На полях к этому празднику уже было убрано. А если кто-то не успевал убрать сено, то ему помогали всем селом. По случаю Успения и конца жатвы в селах устраивали большой пир, на который каждый житель приносил угощение и выпивку.

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На пиру молодежь присматривала себе пару, поскольку с Успения начиналась пора свадеб. В давние времена говорили, что если девушка с Успения до Покровы не выйдет замуж, то ещё целый год будет сидеть в девках.

28 августа - очень удачная дата для рукоделия, творчества, изготовления посуды, ковров и одежды. Все изделия, сделанные в эту дату, получатся красивыми и долго прослужат.

28 августа - знак Зодиака

Рожденные 28 августа люди по знаку Зодиака - Девы. Именинники этого дня по характеру спокойные и строгие. Они очень рациональные и приземленные, редко витают в облаках. Объективные и самокритичные. Чаще склонны к точным наукам, а не к творчеству. Много читают и являются очень интересными собеседниками.

Что нельзя делать 28 августа

На Успение Пресвятой Богородицы существует немало запретов - как церковных, так и народных.

Нельзя желать зла другим людям, замышлять плохие вещи, завидовать, мстить. На Успение земля - именинница, поэтому её запрещено копать и рыхлить, втыкать в неё палки, разводить костры и выливать отходы в землю. Неуважительное отношение к почве приведет к неурожаю и частым болезням. Нельзя ходить босиком по земле и траве в этот день, поскольку роса, по поверьям, является слезами по Богородице и её нельзя снимать. В эту дату не стоит надевать каблуки и любую неудобную обувь, а также заниматься травмоопасным спортом, поскольку травмы ноги будут долго заживать. В такой большой праздник лучше не заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, стиркой. Женщинам нельзя стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде, чтобы не навлечь на себя беду.

Этот день лучше провести в церкви или вместе с родными.

Приметы погоды 28 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Полевые цветы пахнут сильнее обычного - к ухудшению погоды.

Если на деревьях появилось много паутины, то зима будет ранней и холодной. А если паутина летает по воздуху, то бабье лето будет жарким и долгим.

Гроза 28 августа предвещает раннюю осень с частыми дождями.

Мухи стали агрессивными и приставучими - к похолоданию.

Утром небо пасмурное - к вечеру погода испортится.

Если на Успение появилась радуга, то осень будет теплой и затяжной, а зимние заморозки - поздними.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Напомним, что сегодня также в 32-ой раз отмечается День Независимости Украины.

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