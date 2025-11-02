В списке есть Телец и Дева.

Гороскоп на неделю, с 3 по 9 ноября 2025 года, обещает удачу пяти знаков Зодиака, они ощутят на себе влияние самых удачных астрологических событий. Энергия будет направлена на новые начинания, общение и развитие романтической сферы. Луна в Овне в начале недели создаст ощущение перезагрузки, а вход Марса в знак Стрельца 4 ноября подарит дополнительный прилив огненной энергии и вдохновение к действиям, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

5 ноября полное Суперлуние в Тельце даст возможность переосмыслить любовь и отношения так, как вам хочется. Транзит Венеры в Скорпион с 6 ноября откроет новые пути к романтическим контактам, а Луна в Близнецах в этот же день поможет стать внимательнее к собеседникам и научиться слушать.

Суббота, 8 ноября, принесет Луну в Рак, а 9 ноября Меркурий начнет ретроградное движение. Во время этих событий выбранные знаки зодиака смогут принять новые вызовы, укрепить связи и погрузиться в мир любви.

Телец

Полнолуние в вашем знаке придаст уверенности и желание двигаться вперед. Сейчас время писать собственную историю и реализовывать свои цели без сомнений. Этот период влияет на отношения и карьеру, но также открывает возможности для личностного роста и развития навыков. Планируйте действия, ставьте цели и при необходимости не стесняйтесь просить о помощи. Луна в Близнецах поможет сосредоточиться на практических шагах для увеличения дохода, а Венера в Скорпионе 6 ноября усилит вашу творческую энергию. Это идеальный момент для перемен в работе, стиле жизни или личных проектах.

Дева

С ретроградным Меркурием в конце недели внимание к деталям станет особенно важным. Этот период стимулирует поиск новых подходов и методов в работе и учебе. Перед важными проектами или отчетами выделите время на тщательную проверку. Луна в Овне подсказывает заботу о себе и эмоциональное восстановление, а полнолуние 5 ноября в Тельце откроет новые возможности для любви и гармонии. Луна в Близнецах напомнит о достигнутом прогрессе, а переход Луны в Рак ‑ о ценности дружеских связей и общения.

Козерог

Эта неделя вдохновит вас на доверие и открытость в любви. Полнолуние в Тельце позволит проявить свои чувства и укрепить доверительные отношения. Пригласите партнера на совместное времяпровождение или организуйте приятный ужин дома. Одинокие Козероги смогут воспользоваться возможностью пообщаться с друзьями и завести новые знакомства. Луна в Близнецах будет стимулировать рабочую активность, поэтому не берите на себя лишнего. Марс в Стрельце напоминает о важности терпения и постепенного движения вперед. Луна в Раке завершает неделю, добавляя оптимизма и гармонии в романтическую сферу, перед ретроградным Меркурием.

Скорпион

Венера, входящая в ваш знак, принесет гармонию и возможность залечить прошлые раны. Этот транзит усилит ваши отношения и повысит привлекательность в глазах окружающих. Сосредоточьтесь на укреплении существующих связей, проявляйте заботу к близким и будьте открыты новым знакомствам. Энергия полнолуния в Тельце добавляет глубины вашим отношениям, а ретроградный Меркурий требует внимательного планирования поездок и деловых встреч. Для одиноких это время благоприятно для общения, путешествий и познания нового, а для пар ‑ период усиления взаимопонимания.

Стрелец

Марс в вашем знаке с начала недели подарит мощный энергетический заряд, который сохранится на несколько недель. Важно направлять эмоции конструктивно, занимаясь хобби, медитацией или дневником. Луна в Овне пробудит идеи и желание действовать, а полнолуние снимет напряжение на работе, помогая гармонизировать отношения с коллегами. В конце недели Луна в Близнецах и Раке принесет приятные встречи с друзьями, поддержку и вдохновение. Забота о себе и небольшие радости помогут сохранить баланс.

