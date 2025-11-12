Марс и Меркурий пройдут по этому знаку, что сделает его представителей активными, смелыми и готовыми встречать страхи лицом к лицу.

Этот знак Зодиака недавно столкнулся с чередой испытаний, но уже в ближайшие недели начнет уверенно возвращать свои позиции и доминировать до конца ноября 2025 года. Как пишет YourTango, по словам астролога Эвана Натаниэля Грима, именно с этого момента весь астрологический импульс переходит к одному знаку, который вскоре ощутит мощный подъем.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Последние месяцы для представителей этого знака были непростыми: в карьере могли возникнуть задержки, в личной жизни - чувство застоя, а в душе - сомнения. Однако неблагоприятная полоса подходит к концу. С середины ноября они начинают притягивать удачу и постепенно занимают более сильные позиции, чем раньше.

Представители этого знака в последнее время жили в состоянии постоянной занятости - не только физической, но и ментальной. Они пытались переосмыслить свои цели и понять, куда двигаться дальше. По наблюдению Грима, ночи могли проходить в беспокойных мыслях, но именно этот внутренний процесс стал подготовкой к грядущему обновлению.

Сейчас Марс и Меркурий проходят по этому знаку, что делает его представителей активными, смелыми и готовыми встречать страхи лицом к лицу. Хотя путь непрост, открытость и решительность помогут им почувствовать силу, которой не хватало последние два года.

Меркурий вошел в знак еще 29 октября, дав возможность яснее формулировать мысли и выражать себя. Однако в период ретроградного Меркурия с 9 по 29 ноября стоит быть осторожнее с высказываниями - слова могут иметь неожиданное воздействие, поэтому важно обдумывать каждую фразу.

Марс, символ амбиций и настойчивости, также поддерживает представителей этого знака, помогая им идти вперед, преодолевать трудности и отвечать на вызовы с внутренней стойкостью. По словам астролога, влияние Марса сохранится до 14 декабря, подпитывая решимость и уверенность. Меркурий, оставаясь в знаке из-за ретроградного цикла, делает их более прямолинейными и смелыми, чем когда-либо прежде.

Тем, кто готов выйти за рамки привычного и рискнуть, судьба подарит шанс на долгожданный прорыв. Ретроградный период может стать временем стратегического планирования и обдуманных шагов, что позволит позже использовать энергию Марса максимально эффективно.

Когда Марс выйдет из Стрельца, его место займёт Меркурий, давая возможность исправить то, что не получилось в ноябре. Грим также отметил, что стоит внимательно следить за отношениями: присутствие Урана в седьмом доме может привести к разрыву с теми, кто не разделяет вашего темпа и устремлений.

Для Стрельцов это время перемен и роста. Возможно, некоторые планы пойдут не по сценарию, особенно те, что связаны с поездками, но всё это лишь часть масштабного обновления. Сделайте глубокий вдох - и позвольте жизни показать, на что вы действительно способны.

