Меркурий соединится с Марсом, и эта энергия будет работать на результат.

С 12 ноября 2025 года удача начнет улыбаться трем знакам Зодиака. Это соединение пробудит ясность мышления и смелость говорить то, что вы думаете, не опасаясь последствий. Именно верность себе открывает дорогу к успеху, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Среда станет особенно благоприятной для этих знаков: мотивация и целеустремлённость позволят быстро достигать целей. Удача приходит к тем, кто решается действовать и доверяет своим инстинктам.

Чем больше мы полагаемся на собственное понимание правильного и ошибочного, тем выше шансы воплотить мечты в жизнь. Фортуна рядом – нужно лишь идти ей навстречу.

Рак

Соединение Меркурия с Марсом даст вам смелость выражать мысли открыто, Рак. Ваши слова будут сильны и убедительны, особенно когда вы говорите от сердца. Эта энергия поможет преодолеть сомнения и достичь желаемого.

В среду удача найдёт вас, если вы доверитесь своей интуиции. Действуйте немедленно – сегодня именно тот день, когда ваши решения принесут наилучший результат. Вселенная поддерживает вашу инициативу.

Водолей

Меркурий в соединении с Марсом заряжает ваш ум энергией и помогает воплотить идеи в реальность, Водолей. Вы быстры, решительны и уверены в себе. Сегодня события будут развиваться стремительно, и ваши действия принесут долгосрочные плоды.

Этот транзит напоминает: смелость и оригинальность – ваши главные сильные стороны. Удача приходит к тем, кто не боится действовать решительно и верит в свои решения.

Рыбы

Соединение Меркурия с Марсом приносит ясность и усиливает вашу интуицию, Рыбы. В этот день вы сможете действовать уверенно, доверяя своим ощущениям. Возможности появятся раньше, чем вы их заметите, а быстрые решения закрепят успех.

Вселенная откликается на вашу веру в себя и посылает необходимую поддержку. Этот день напоминает: ваша смелость и доверие к интуиции – ключ к удаче. Почувствуйте силу момента и действуйте!

